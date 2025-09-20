"El multiculturalismo es celebración y respeto. Se trata de reconocer la belleza de la diferencia"

The Cat Empire, uno de los iconos internacionales del multiculturalismo, han vuelto a sus orígenes con nuevo disco (Bird in Paradise, décimo en la carrera del grupo de Melbourne), y gira: regreso triunfal a su sonido más orgánico, vivo y directo.

Nacido de la energía pura y la espontaneidad, Bird in Paradise lo presentan The Cat Empire en Murcia un año después de su anterior visita. Comenzó como un experimento, más que como un proyecto planificado. Para el álbum, el grupo se inspira fuertemente en el flamenco contemporáneo y la música cubana, que han combinado con la historia del rock de su país. Como siempre, todo ello servido con un directo que es todo fiesta y celebración.

En su nuevo espectáculo, The Cat Empire celebran el movimiento, la vitalidad y la diversión, con gran cantidad de nuevo material, pero también recordando los temas favoritos de su público.

Los Acebos, asturianos de rock alternativo, serán los teloneros.

Un año después volvéis a Murcia; debió gustaros.

Totalmente; nos encantó Murcia, y estamos deseando volver.

¿Cómo fue el viaje hacia Bird in Paradise? ¿Marca un nuevo capítulo para vosotros?

Sentimos Bird in Paradise como el comienzo de un nuevo capítulo. El viaje hacia este álbum consistió en reunir a la banda en una habitación, grabar en directo y capturar esa energía. Es el primer disco completo de la nueva formación, y aunque tiene el espíritu familiar de The Cat Empire, hay frescura en él, una sensación de que exploramos nuevos terrenos.

La incorporación de nuevos miembros, como Grace Barbé y Neda Rahmani, entre otros, ha sido un cambio significativo. ¿Cómo describirías la energía y la creatividad de esta nueva formación?

La energía es increíble. Grace, Neda y Lazaro aportan aires diferentes desde sus orígenes musicales, y eso le ha inyectado nueva vida a la banda. El proceso de improvisación es más atrevido, y asumimos riesgos musicalmente que hacen que las cosas sigan siendo emocionantes. Al mismo tiempo, la esencia de The Cat Empire (alegría, ritmo, celebración y conexión) sigue en el núcleo de todo lo que hacemos.

Sois conocidos por mezclar géneros de todo el mundo. ¿Qué sonido, cultura o experiencia os ha inspirado particularmente para este nuevo trabajo?

A este álbum le dio forma en gran medida nuestra colaboración con Arte Kanela, que trajo una energía flamenca maravillosa a las sesiones. Tener músicos de Cuba, Seychelles y Mauritania en la formación también significó que todas esas influencias surgían de manera natural, no forzada, sino a través de experiencias y culturas realmente vividas. El disco se percibe como un encuentro de estos mundos, basado en el ritmo y la melodía.

Bird in Paradise marca un hito al incluir la mayor cantidad de idiomas en un disco de The Cat Empire. ¿Qué representa la palabra multiculturalismo para vosotros?

Para nosotros, el multiculturalismo es celebración y respeto. Se trata de reconocer la belleza de muchas voces, muchos idiomas y muchas formas de expresar alegría y tristeza mediante la música. Nuestro público siempre ha sido maravillosamente diverso, así que se siente natural que las canciones reflejen eso. Cantar en español, francés, criollo e inglés en este disco es nuestra manera de honrar las diferentes culturas dentro de la banda y de las comunidades con las que conectamos en la gira.

¿Qué es lo que más os gusta de tocar en España? ¿Sentís que el público español tiene una conexión especial con vuestra música?

España siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. Hay una conexión inmediata y visceral con el público aquí, la gente está dispuesta a bailar, cantar y compartir a tope la experiencia. El público español parece entender la alegría y la pasión de nuestra música de una forma muy especial, y eso hace que tocar aquí sea increíblemente gratificante. Nos lo pasamos genial en el BBK Live de 2015. El festival estaba lleno de artistas que nos encantan, como Muse, Of Monsters and Men y The Jesus and Mary Chain, así que disfrutamos mucho viendo a otras bandas y pasando el rato en el backstage con gente increíble.

Después de tantos años y tantas giras, ¿cómo se mantienen la energía y la pasión por subir al escenario?

Cada vez que nos subimos a un escenario, lo sentimos como algo nuevo. En parte es la química de la formación, en parte es la energía del público, y en parte es sencillamente saber lo afortunados que somos por hacer esto.

¿Qué esperáis que la gente se lleve de vuestros conciertos?

La sensación de formar parte de algo más grande, aunque sea solo por una noche. Ese intercambio de energía mantiene viva la pasión.