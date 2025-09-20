Salida a hombros del toreo caro

Miguel Ángel Perera recibió a Chocolatero estirado a la verónica, mostrando siempre la res signos de su falta de fuerza. Con la muleta se esforzó el extremeño, que puso mucho de su parte a fin de lucir a un toro cuya elocuente embestida volvía a echar el pregón de su falta de brío. Pese a todo, se mostró siempre con buena condición, permitiendo al matador esbozar derechazos de bonito dibujo que no llegaron a calar en el tendido: lo habitual con el primero de la tarde. Se resintió varias veces de los cuartos traseros. Muy noble. Muy flojo. Estocada entera. El toro se levantó como Lázaro ante la acción de la puntilla, por lo que la cosa se quedó en ovación con saludos.

Con un bello quite por verónicas, Paco Ureña declaró sus intenciones. La alegría del pasado martes solo fue a media asta, porque el ganado no permitió un triunfo de mayor rotundidad. A por él se embarcó el lorquino echando el ancla de rodillas en el albero. De hinojos crujió en redondo, llevando al toro larguísimo y oliéndole cada vez que pasaba. Se descalzó como en el salón de su casa. Las manoletinas refulgentes de betún brillaban en la arena junto a la montera que testimoniaba el brindis a sus paisanos. Con la mano izquierda empezó a cuajarlo, subiendo mucho el volumen del tendido. Con la diestra todo fue con la panza, cerrando todas las tandas con pases de pecho que despegaban hasta el sol. Tiró siempre del animal, que tuvo la misma clase que su hermano, y el de La Escucha la aprovechó para untarse la taleguilla, de la que brotó un rojo clavel florecido por la entrega. Ureña se echó encima del toro. Entregado, aguantando a veces la incertidumbre en el ecuador del muletazo, un limbo incómodo en el que a muchos les queman los pies. Estocada hasta la bola y dos orejas: segunda Puerta Grande asegurada.

Daniel Luque se enfrentó a un toro con mucho genio que no dejaba propina y volvía siempre a por las vueltas. Se apretó con él abriéndole los caminos por bajo. El animal tenía algo de gimnasta o saltimbanqui, acometiendo a brincos y dejando algún derrote molesto. Luque se mantuvo firme, se cruzó al contrario y dejó dos trincherillas profundísimas que fueron como dos puyazos. Siempre por encima del toro. Estocada algo trasera. Oreja tras una faena de entrega muy meritoria. Merienda.

Perera estaba pensativo, señal inequívoca de que no quería quedarse atrás. Brindis al público, péndulo y el toro por la espalda. Reunido con la mano derecha toreó con toda rotundidad. Tiró siempre de una res cuya llama se apagaba paulatinamente. Pese al vuelo sin motor de su oponente, Perera lo fue llevando muletazo a muletazo con perfecto sentido de la medida. Se quiso rajar: poca raza y poca casta, pero mucho temple. Un circular de 180 grados con el toro embebido, borracho de muleta por el buen hacer del matador. Estocada entera algo caída y dos orejas.

La capa lacia de Ureña saludó al andarín Exquisito, que pedía caballo a gritos. Templó con la derecha la briosa embestida del animal. Intentó torear muy despacio, aunque el animalito no era ningún tonto. Le pudo Ureña, y consiguió dominar su bravura hasta adormecer la embestida. Delicado y poderoso. Cierre por manoletinas para echar la rúbrica. Sartenazo algo desprendido y dos orejas. Júbilo; hasta el año que viene.

Daniel Luque hizo afición con el último, que fue premiado con la vuelta al ruedo. Genial con el capote, tomó la franela para empezar a dos manos. Fue capaz de derretirse con el toro, empapado en sangre todo el vestido. No se puede torear con más ceñimiento. Por los dos pitones dejó pases narcóticos durmiendo la embestida. Desmayado, elevándose por momentos en una faena de cante grande. No me acusen de cursi si les digo que torea con dulzura. Melifluo. Siempre por encima de un gran toro. Dejó lo mejor de la tarde embarcando a su oponente siempre con los vuelos. Cerró por luquecinas para poner la plaza como un manicomio. Estoconazo y dos orejas en otra gran faena del sevillano. Los niños se fueron toreando, que es lo que pasa en la buenas tardes de toros.