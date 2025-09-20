El Momua recupera una misa perdida del Renacimiento español

La novena edición del festival Molina Música Antigua, más conocido como Momua, será «una de las citas culturales más especiales» de los próximos meses en la Región, y, además, su relevancia será nacional. Así lo aseguró este viernes durante la presentación oficial del evento Mª Ángeles Zapata, directora del festival y de DeMusica Ensemble, que ha puesto en marcha un proyecto de investigación que pretende «poner en valor el patrimonio musical, histórico y arquitectónico de este territorio».

Para ello, uno de los grandes atractivos de esta edición es la recuperación de una misa perdida de uno de los más importantes compositores del Renacimiento español, Francisco Guerrero; en concreto, de una misa que estaba compuesta para monjas de clausura. «El objetivo es plasmarla en un CD, que se grabará de aquí a final de año, y en un concierto en la Iglesia de la Asunción de Molina de Segura el próximo mes de febrero», señalan desde la organización.

Esta pieza polifónica proviene del convento cisterciense de Santa Ana de Ávila, y gracias a la colaboración de David Mesquita, músico valenciano y catedrático de contrapunto improvisado renacentista por la prestigiosa Schola Cantorum de Basilea (Suiza), se ha podido recuperar una de las partes que se habían perdido, «permitiendo en el marco del Momua interpretar la misa completa y ofrecer una cita inédita con uno de los tesoros del Renacimiento español», explican.

Pero, además de esta polifonía, el proyecto también rescata la música de los conventos femeninos de clausura de las órdenes dominicas y canonesas justinianas de la Región de Murcia que han sobrevivido al paso del tiempo; para ser precisos, de los monasterios de Santa Ana y de la Madre de Dios, respectivamente, permitiendo en conjunto “acercar unas músicas que durante siglos han permanecido ocultas” y evocar así los sonidos de las capillas musicales de los siglos XVI y XVII, rindiendo así homenaje a las monjas que desarrollaron su arte musical tras los muros y celosías de los monasterios.

Hoja de ruta

En los meses de octubre, noviembre y diciembre comienza la primera fase del proyecto en el marco del Momua: la grabación del CD, que se llevará a cabo en la Casa-Ermita de Carlos Soriano, en El Llano de Molina. Para ello, DeMusica Ensemble contará con la colaboración de “algunos de los instrumentistas más prestigiosos del panorama nacional e internacional” en el ámbito de la música antigua. Todo esto se completará con un vídeo promocional del proyecto en el entorno de la ermita y la noria. Tras esto, en el mes de febrero se interpretará la misa completa según el rito romano antiguo, intercalando el canto llano de los monasterios murcianos y la polifonía y utilizando instrumentos de viento (ministriles) tal y como se hacía en la época.