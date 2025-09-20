Jose Filemón: Un Superman de las artes

El compromiso y la dedicación que Jose Filemón propone en su, sus trabajos, es directamente proporcional al amor con el que cuida a sus amigos, entre los que me incluyo. Jose es un artista multidisciplinar que más pronto que tarde quedará registrado en la historia de esta Región. Desde que lo conocí, a principios de los noventa, lo recuerdo superando retos artísticos y demostrando una capacidad y talento descomunal para plasmar la belleza en las letras de sus canciones, en su música y en su fotografía.

Este carmelitano nacido en Caracas es hijo de murcianos que en la década de los cincuenta tuvieron la valentía de emigrar para ‘hacer las Américas’, por lo que sobra decir que nunca nadie le regaló nada. Es músico como actitud ante la vida, pero diseñador gráfico de profesión, aunque esa carrera, de una forma natural, ha derivado hacia la fotografía, particularmente la que plasma en la arquitectura. Si bien, no podemos pasar por alto su fascinación por el retrato, al que eleva a la enésima potencia sin demasiado artificio, reflejando, si me lo permiten, el alma en claroscuro de todos sus retratados.

El nuevo miembro de mi banda nunca se ha permitido ser encasillado. Recordamos con nostalgia el dinamismo de la Murcia de los noventa, dónde era sencillo tocar en casi todos los bares sin necesidad de «alquilar salas», tal vez porque el respeto al directo se daba con otras condiciones. Me permito desde esta entrevista reclamar más lugares y, sobre todo, menos barreras para que las bandas puedan desarrollar su labor y mostrar el talento que poseen. Es descorazonador que unos críos que empiezan en esto de la música tengan que gastar más dinero del que van a generar con la venta de entradas en alquileres y cachés de ‘salas’ permitidas para el directo.

Conocí a Jose y a Marisa siendo «los heavies del Carmen». Ya de crío formó una banda llamada Funky-bus; luego sentenció con una brutalidad del directo, Los Filemones (quizás se entienda mejora ahora su apodo), y más tarde tuvo un grupo de versiones, The U3. Y ya en su madurez , junto a Ross y Joaquín Talismán crearon Rumor, formación que los entendidos definían como «palabras mayores». En este momento ensaya, compone y toca con Los Astrónomos, de nuevo junto a Talismán y Román García (Los Marañones). Aunque, si me lo permiten, no dejen de escuchar los proyectos que ha tenido en solitario, editando tres discos cuya descripción no es otra que «preciosos»: Archivos temporales, Tan acústicamente y A pesar de este calor.

En el terreno del diseño gráfico hay algo que me gusta y les quiero comentar, puesto que en los tiempos que corren es complicado ver la complicidad que resulta del brainstorming entre padre e hijo. Me cuenta que «mola mucho» crear juntos. Mario es un tío con criterio, que ha heredado la pasión por el diseño, la música y la ilustración de su progenitor. No me digan que no es apasionante que un padre entone la buena sintonía laboral con su vástago. Pero es que Mario es muy especial. Ya se lo cantaron M-Clan cuando, en 2004, incluyeron una canción escrita para él en el disco Sopa fría.

Van ya cinco exposiciones fotográficas y no descarta otra muy pronto. Retratos fue la primera y a SAT, aunque actualmente desmontada, le están saliendo muchos novios para presentarla de nuevo.

Y así, desde el jardín de una bonita casa de huerta en la pedanía de Llano de Brujas, seguimos repasando material. Por su vínculo con la música le resulta gratificante el trabajo realizando diseño o fotografías para discos de Tarque, Carlos Vudú y The Rays On, entre otros; me cuenta también que hay que saber mantener el equilibrio a la hora de trabajar para colegas, mientras suena un track list con sus favoritos: The Black Crowes, The Lemon Twigs, Lola Young y Chet Baker reflejan su eclecticismo. Y, entonces, no puedo evitar la pregunta más importante, cuya respuesta es la que más ilusión me hace escuchar puesto que yo habría contestado lo mismo:

— ¿Crees que un artista multidisciplinar es mejor cuando tiene el respaldo y la admiración de una mujer como Marisa?

— No es que seas mejor, es que puedo ser Superman. Ella es mi Lois Lane, mi musa, mi amor. Es de las mejores personas que pisan el planeta, y punto.