La ilusión de Marco Pérez, novedad en la Corrida de la Prensa

Tras la corrida de toros celebrada ayer con el encierro de El Parralejo, asistimos hoy al último festejo de a pie de esta Feria de septiembre. Hablamos, además, de la Corrida de la Prensa, la más antigua de cuantas en España se celebran. Arrancaron en 1914, con la presentación de Juan Belmonte, y más de un siglo después, para esta edición de 2025, están acartelados en Murcia los matadores Sebastián Castella, Emilio de Justo y Marco Pérez. Se medirán ante los toros de Juan Pedro Domecq.

Sebastián Castella es la máxima figura de la historia del toreo francés, siendo el único que ha encabezado el escalafón, como lo hiciera en la temporada 2006. Tras anunciar su retirada al final de 2020, volvió en 2023 encerrándose con seis toros en la Plaza de Toros de Manizales, Colombia. Desde entonces mantiene una trayectoria consolidada entre las espadas más destacadas de la baraja.

Emilio de Justo es un torero clásico. Se ha convertido en uno de los predilectos de la capital española. Su estilo resulta inconfundible: aunque firme y poderoso, no peca de brusco. La espada es una de sus bazas principales, y pese a sufrir grandes percances, jamás ha renunciado a la pureza.

Por último, Marco Pérez es la gran revelación de la temporada. Triunfador de la pasada feria de Murcia como novillero, es uno de los más jóvenes matadores del escalafón. Su cita este San Isidro fue de las tardes con mayor expectación de todo el ciclo isidril. El viernes 30 de mayo se acarteló en solitario con seis novillos de Fuente Ymbro y El Freixo, como ya hiciera El Juli para despedirse de Madrid como novillero. Tomó la alternativa el 6 de junio en Nimes, de manos de Morante de la Puebla. Después ha participado en festejos de todas las plazas importantes. Será su segunda comparecencia como matador en la Región, tras salir a hombros de la Plaza de la Deseada en la ciezana Feria de San Bartolomé.

Se cerrará así la veda del toreo a pie en la Feria, aunque el epílogo del serial lo pondrá este domingo la tarde de rejones, con Diego Ventura como principal aliciente ante las reses de Los Espartales.