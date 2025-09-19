The New Raemon, Piezas & Jayder... las salas murcianas inician el curso este fin de semana

Clarence Bekker Band, Verde Columbares, Aliment, Piezas & Jayder, The New Raemon y la primera edición en Murcia de la Indie Night conforman la programación de las salas de este fin de semana. Estas serán las actuaciones:

La programación de Jazzazza arranca... en la REM

Clarence Bekker Band vuelve a Murcia. El artista de Surinam (también conocido como CB Milton), de nacionalidad holandesa, que ya nos contagió su energía y su ritmo en 2021 en el Festival de Jazz de Murcia, volverá a traer soul y buenas vibraciones. Descubierto en 2006 por el productor estadounidense Mark Johnson mientras cantaba con una guitarra por las calles de Barcelona, fue el miembro más joven de la exitosa Swinging Soul Machine, del colectivo de world music 08001, y ha sido la voz del proyecto viral Playing For a Change, que lideraron estrellas como Bono, Keith Richards o Manu Chao. Ha actuado por todo el mundo y es un habitual de los grandes festivales europeos de soul y jazz.

Clarence toca el alma de quien le escucha. Con su voz profunda y un espíritu cargado de verdad, cautiva a cualquier público. Nadie puede permanecer impasible ante su magnetismo, que concentra la fuerza de grandes maestros del soul, el funk y el pop, como James Brown, Prince, Whitney Houston, Michael Jackson, Tina Turner... Desde 2017 dirige su propia banda, acompañado por antiguos integrantes de 08001, el batería Carlos López y el guitarrista Francisco Guisado Rubio, a quienes se suman dos de los músicos más solicitados de la escena barcelonesa: el bajista Charlie Cuevas y el teclista Arecio Smith. Con esta espectacular formación Jazzazza inaugurará su nueva temporada con un concierto especial que tendrá lugar en la sala REM de Murcia.

Viernes 19 . Sala REM, Murcia. 22.00 horas. desde 20.00 €

Sala de Bandas reabre sus puertas

Verde Columbares / L. O.

Tras la parada estival, Estrella de Levante retoma el ciclo de conciertos 'Sala de Bandas'. El primer concierto tras el verano será el 19 de septiembre con Verde Columbares y Pedriñanes 77. Verde Columbares --el proyecto que Paloma Vicente y Juan Antonio Franco (Aló Presidente) presentan acompañados por Paco Frutos (colaborador de Crudo Pimento)-- fusionan tradición y vanguardia, influidos por María Arnal o Rodrigo Cuevas, en el sendero de grupos como Maestro Espada.

Herederos de Airbag, Los Nikis o Los Vegetales, el trío murciano Pedriñanes 77 vienen a salvar el pop de guitarras, o de eso alardeaban en su primer LP, Todos Sus Éxitos en Español, una adictiva colección de canciones veloces, divertidas, de tonificante espíritu mordaz, llamadas a convertirse en clásicas, donde conviven actitud punk y costumbrismo. El grupo comenzó con Cuco y Ángel Calvo, que ya no está en la banda, y todos tocan en otros grupos distintos de Pedriñanes 77 (Cuco en Pelacats, Rino en Mare Carrier, y Rodrigo en Aló Presidente). Se prevé una velada rebonica, como dirían en la huerta

Viernes 19. Sala de Catas (Estrella de Levante). 20.30 horas. 10 euros

Aliment, una banda de 'punk rock con matices'

Aliment / L. O.

La habitual programación alternativa de La Navaja Producciones regresa tras el verano, y celebran su II Aniversario con el trío de Girona Aliment (Eduard Bujalance, Pol Huedo, Ignasi Reixach), que traerá punk, rock y descontrol a La Yesería presentando su nuevo disco, Sempre Res, un denso enjambre de sonidos oscuros con maravillosos destellos fugaces de pop y luz. Su anterior disco, Brother, viraba hacia el post-punk más virulento y anguloso, pero, más allá de la fantasía del garaje, Aliment han acumulado experiencias de dolor que imposibilitan el fingimiento sobre el escenario. Se muestran oscuros, incomodan, y, de repente, en medio de la crudeza florece durante unos segundos algo de esperanza, y un power pop preciosista que se desvanece casi al instante.

Aliment se consideran una banda de 'punk rock con matices', y son la demostración palpable del buen estado de salud del género en nuestro país; han evolucionado, son menos gamberros y más sombríos, con mensajes más introspectivos y una desidia amarga.

Viernes 19, La Yesería. 21.00 horas 10 €.

The New Raemon abre Ciclogénesis

La nueva edición de Ciclogénesis echa a andar el sábado con The New Raemon, que vuelve a Cooperativa Ítaca en el concierto inaugural del ciclo de conciertos. El alter ego de Ramón Rodríguez ya estuvo a finales de mayo, en horario de vermut, presentando su último disco, Nuevos bosques 2 (2024) -segundo largo que publica en colaboración con McEnroe, el proyecto de Ricardo Lezón-. Pocos cantautores rock tienen un directo tan enérgico y abrumador como el de The New Raemon, que nació tras la disolución de Madee, fantástica banda de emo rock con la que se dio a conocer en la escena independiente. De ahí surgió un sólido proyecto mucho más personal. Desde su formación en 2008, ha logrado un lugar destacado dentro del ámbito pop-indie español, mezclando elementos de pop y folk. Su primer álbum, A Propósito de Garfunkel, fue recibido con entusiasmo por crítica y público, iniciando una carrera prometedora.

The New Raemon ha colaborado con músicos renombrados como McEnroe y Francisco Nixon, participando en espectáculos íntimos que han permitido disfrutar de su música en un ambiente cercano. También ha producido a otros artistas (Dani Llamas, Manos de Topo, Maria Rodés, Javier Álvarez...), es guionista de cómics; ha publicado dos tebeos: el autobiográfico Ausencias (Astiberri, 2012) y Alfa, Beta, Bronson (La Cúpula Ediciones, 2016), y es un virtuoso de la palabra. Aborda temas universales partiendo de sus sentimientos y reflexiones; no ha dejado de innovar y explorar. Su capacidad para reinventarse en el cambiante panorama independiente es una de las claves de su éxito. El próximo mes de noviembre este prolífico músico de la escena Indie y fecundo escritor publicará su noveno disco en solitario, Ocurrimos Lejos (Cielos Estrellados, 2025), escrito e interpretado junto a Ricky Lavado (de Standstill, La Joya y Egon Soda). Su folk y rock de autor con letras introspectivas y sensibles brillará en la tarima del Ítaca.

Sábado 20. Itaca. 12.00 h. 15 euros

Piezas & Jayder, de vuelta con ‘Dual’

El rapero murciano Piezas, que presenta disco junto a su productor de confianza, Jayder / L.O.

Piezas & Jayder son dos de los componentes más activos del colectivo Murcia Finest. El murciano está de vuelta con Dual, un disco que cierra su trilogía Acantilado, un doble álbum del que el propio cantante adelantó que tendría dos caras: una más personal, introspectiva, íntima y reflexiva, y la más aguerrida, más posicionada y disruptiva: «Una representa a la persona, y la otra, al artista, de ahí el nombre», asegura.

Piezas es uno de los más sensatos de aquella recordada generación de las batallas freestyle de Red Bull. Supo dejar de lado un espectáculo del que era el mayor referente de habla hispana, y centrarse en hacer música. Para presentar su nuevo proyecto se juntó con su buen amigo Kaze, y así el primer adelanto del disco, “La mosca sobre el cristal”, es una colaboración que une a las dos mayores figuras del rap de la Región para dar vida a una balada difícil de encasillar. Pero el disco está repleto de colaboraciones murcianas (salvo Erick Hervé y Dj Pimp). La voz femenina en Los elefantes de Dalí es de Julia Cry, y también han participado en este trabajo Tweaz y Álex Orellana, que estarán en en el show, además de Rain.

Ahora Piezas es uno de los raperos más populares del panorama nacional. Parte de un lugar muy vulnerable con este álbum, y sus sensibles cantos, sus giros dinámicos de frase y llamativas rimas internas desafían la era de la entrega monótona y alteran el panorama desde hace más de una década. Continúa luchando contra lo establecido y demostrando que la música se puede hacer de cualquier manera, siempre que haya pasión y trabajo detrás.

Piezas & Jayder presentan la gira de Dual con un show renovado donde interpretarán ambas caras del doble álbum y los temas más icónicos de su carrera.

Sábado 20. Mamba. 20.00 h. 20 €

La Indie Night llega a Murcia

Una de las bandas que actuará en la Indie Night del Garaje Beat Club / L. O.

La Indie Night llega a Murcia tras el éxito cosechado en Alicante y Madrid, con Karlan, Reverxo y Pleyel. Tres bandas, una sala e indie pop independiente. Detrás de esta fórmula está Talento Gorila, la agencia de comunicación, marketing y management que ha llevado a Karlan hasta un panorama musical de primer nivel.

Reverxo no han parado desde que sacaron su primer EP, Seres imperfectos (2024). Son uno de los grupos más en forma del panorama regional: su presencia este año en Microsonidos y Fortaleza Sound así lo atestigua. Karlan también continúan su gira presentación de Surfer, su primer LP. En su corta trayectoria ya han tocado en Cooltural, Fortaleza Sound, Microsonidos o Big UP. Para final de año estrenarán los temas de su siguiente álbum, que van desde electrónica hasta baladas, pasando por un tema dedicado a la DANA, con alguna sorpresa muy especial. Completan el cartel Pleyel, con más de 10 años de andadura y metamorfosis -reflejada en su estilo y en la formación- hacia un sonido más rompedor y más complejo. Se habían tomado un descanso de los escenarios para centrarse en sus próximos trabajos de estudio y dar el salto al castellano. En este momento, se encuentran publicando los singles del que será su primer LP, con vistas a ser lanzado este otoño. Bajo el paraguas del rock aúnan funk, stoner y muchas vivencias en las que verse reflejado.

Tres buenas bandas con gran proyección en una velada que será amenizada con deejays indies, sorteos y sorpresas.

Sábado 20. Sala Garaje Beat Club, Entrada anticipada 12 euros. Taquilla 15 euros.

