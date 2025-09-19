La La Love You y Fangoria animan las fiestas de Yecla y Molina

Con las fiestas de septiembre llegando a su fin en la mayoría de municipios de la Región, todavía quedan conciertos de los que disfrutar, como los dos de este fin de semana en Yecla y Molina de Segura.

La La Love You, imbatibles

Desde que ganaron el premio MTV EMA a Mejor Artista Español en 2020, La La Love You no han parado de sumar premios, Discos de Oro y Discos de Platino; se han convertido en fijos de las listas de éxitos. El Fin del Mundo bate el récord de permanencia durante más de 1.000 días sin salir de la lista de lo más escuchado de Spotify España. Ninguna canción, nacional ni internacional, ha logrado permanecer tanto tiempo desde que existen registros de streaming en nuestro país.

El Fin del Mundo se ha convertido en la canción independiente española más importante de la era digital. Además de ser número 1 en México, ha entrado también en las listas de lo más viral de Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Honduras, Bolivia, El Salvador... Se mantiene imbatible en España desde hace 4 años este grupo de Parla respaldado por una prestigiosa compañía independiente (pero, al fin y al cabo, una empresa pequeña, sin esos presupuestos locos que para un lanzamiento tienen el PIB de muchos países, y sin equipos de decenas de personas en cada departamento), hace historia en la música de habla hispana. Y dicen que todo comenzó con una recomendación de Amaia en La resistencia, pero por aquí ya los habíamos visto en el Lemon Pop, y sabíamos que solo era cuestión de tiempo. Ahora tienen de media más de dos millones de oyentes mensuales, recientemente han realizado su cuarta gira en México después de haber tocado en países como Japón y en cantidad de festivales, y llenan el Wizink Center.

La La Love You están actualmente trabajando en su próximo álbum, del que ya se conocen, y se corean en todos los festivales, canciones como No se te puede dejar nada, El hombre del tiempo y Una boda en Las Vegas.

Sábado 20 de septiembre. Recinto Ferial de Yecla. 23.00 horas

Fangoria, A todo láser

El mayor desembarco de música se está realizando en estas Fiestas de Molina de Segura. Fangoria son un ejemplo de resiliencia en la música española. Alaska y Nacho Canut son Fangoria desde hace más de 30 años, y su Existencialismo Pop parece la respuesta perfecta a los tiempos que vivimos. El legendario dúo, icono de la música electrónica y pop en España, viene a Molina para hacer vibrar con sus grandes éxitos. Nadie podrá parar de bailar.

Alaska y Nacho son figuras imprescindibles en la historia de la música pop española. Desde sus inicios en los 80 han construido un universo sonoro inconfundible, lleno de sintetizadores y letras irónicas. Temas como Dramas y comedias, Espectacular, No sé qué me das y Me odio cuando miento forman parte del repertorio habitual de sus conciertos y siguen conectando con varias generaciones.

Durante 2024 Fangoria se prodigaron poco en directo. Tan solo dieron un par de conciertos, recogidos en el disco doble ATP – ATL (A todo piano – A todo láser), que salió a finales de año, y recopila lo mejor de esos dos conciertos. Se trata de un show dividido en dos partes: la primera, ATP, con una selección de temas arreglados por el pianista inglés Martin Watkins, quien ya les acompañó en la grabación de Pianissimo, y que ahora repite. Canciones como El hospital, Supertravesti, Disco Sally o Absolutamente cobran nueva vida con estos arreglos. También aparece el mítico Deseo carnal, que ahora cumple 40 años. En la segunda parte, el teatro se transforma en una discoteca para ATL, donde el láser y las coreografías llenan cada rincón. Esta parte es totalmente festiva y llena de ritmo, con nuevas adaptaciones de No sé qué me das, Electricistas, Retorciendo palabras o el fin de fiesta: Ni tú ni nadie.

Fangoria son reinvención constante; su pop electrónico irreverente ha acompañado durante varias décadas a un público fiel. Además, Nancys Rubias, el grupo liderado por Mario Vaquerizo, aportarán glam, punk y humor desinhibido con canciones como Me encanta y Peluquitas, en una noche que estará marcada por el espectáculo y la diversión.

Viernes 19. Recinto REMO (Molina de Segura). 22 horas. Desde 27 euros

