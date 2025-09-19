La "librería más grande de España" abre en Alfonso X el 3 de octubre

La ‘Feria Bonica’ está de vuelta. Del 3 al 12 de octubre, el Paseo Alfonso X El Sabio acogerá una nueva edición de la Feria del Libro de Murcia, organizada por la Asociación de Creadores y Artistas Palin y con una nómina de autores que, según anunció ayer su director, Jesús Boluda del Toro, superará los mil escritores. Además, este año se rozarán las ochenta casetas –a cargo de editoriales, librerías y colectivos relacionados con el mundo literario– y, como es habitual, otros espacios de la ciudad como el Arqueológico, Las Claras, el Aula de CajaMurcia y el Mubam contribuirán a expandir este evento más allá del ‘Tontódromo’.

Se trata, por tanto, de una ambiciosa propuesta que, según los organizadores, convertirá el paseo en «la librería más grande de España», en un lugar de encuentro entre lectores y autores como Jorge Díaz, del trío ‘Carmen Mola’; Noemí Casquet, la sexóloga viral; Víctor del Árbol, ganador del Nadal y referente nacional en el campo de la novela negra, y premiadas autoras de la Región como Carmen María López e Inma Pelegrín. Aunque la primera en centrar los focos será la muy querida Dionisia García, poeta veterana que, de la mano de la catedrático de la UMU Francisco Javier Díez de Revenga, se encargará de pronunciar el pregón de esta edición el jueves 2 en el Paraninfo del Campus de La Merced. La inauguración y el recorrido institucional tendrán lugar al día siguiente con la presencia de autoridades y representantes culturales.

Otros protagonistas

Por su parte, la presentación del programa –que se puede consultar íntegro en la web ferialibromurcia.com– se celebró este jueves en el Edificio Moneo, anexo al Ayuntamiento, donde además se desveló el cartel anunciador de esta edición. Obra del dibujante Puebla, es un guiño a la efeméride que está marcando este 2025 en la capital del Segura: el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad; de ahí que sea el propio Alfonso X quien protagonice la imagen junto a un pequeño colibrí que le ayuda a pasar las páginas del libro que porta entre las manos. Y es que el icónico rey castellano era una gran defensor de la cultura y su alado compañero representa «la curiosidad y el deseo de descubrir nuevas historias y la posibilidad de dejar volar la imaginación con ellas». El fondo amarillo tampoco es azaroso: representa «la luz del sureste que nos acompaña en estas fechas».

También fue protagonista durante la presentación la concejala de Cultura de Molina de Segura, María Hernández, ya que el suyo será el municipio invitado de esta edición. Hablamos, como la misma edil recordó, de una localidad «con gran tradición literaria», como podrán atestiguar un buen puñado de escritores que visitarán Murcia procedentes de la vecina Molina. En concreto, el sábado 11 será el día dedicado a sus autores con, entre otras actividades, la proyección del documental Radioescribidad y tres meses redondas: una dedicada al fenómeno literario del Meteorito, con Carmen Pujante, Marta Zafrilla y Paco López Mengual; otra bautizada como ‘Pauta poética’, con Abbey C. Díaz, Luis López y Raquel Mengual Izquierdo, y, por último, una por el Setenil, el premio que otorga el Consistorio al mejor libro de cuentos publicado en España, y que contará con Diego Sánchez Aguilar, Trifón Abad y Manuel Moyano.

Actos detacados

El programa, en realidad, tiene su primera entrada el día 1, con la presentación de El fracaso de mi éxito, de Gervasio Posadas, en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Al día siguiente, a las 20.00 horas, tendrá lugar el mencionado pregón, y será el día 3 cuando las casetas levanten la persiana para recibir a los lectores. Desde entonces y hasta el día 12 pasarán por allí autores destacados como la citada Noemí Casquet, con su libro Pirómanas; Víctor del Árbol, con El tiempo de las fieras; Carlos Augusto Casas, con Amoniaco; Manuel Vilas, con El mejor libro del mundo; Jorge Díaz, con El espía, y Carmen María López, ganadora del Premio EspasaEsPoesía.

No faltan otros autores locales y regionales como Fernando de la Cierva y su 1835. Una crónica salvaje; Manuel Moyano, con El mundo acabará en viernes; el diálogo cruzado entre Luis Leante y Antonio Parra sobre sus últimas publicaciones, o una nueva incursión del músico Aarön Sáez (Varry Brava) en el mundo literario con Solo para fans. Especialmente remarcable es, no obstante, la presencia de varios autores de nuestra comunidad que estarán en la Feria del Libro para presentar libros reconocidos durante este año a nivel nacional: Antonio J. Ruiz Munuera, Inma Pelegrín, Antonio Garber o la propia Carmen María López.

En este aspecto, cabe recordar también que durante esos días se hará entrega del Premio Internacional de Novela ‘José Eustaquio Rivera’, y también se presentará el libro ganador en el Premio de Novela ‘Fundación Mediterráneo’, escrito por el autor jienense Jacinto Arias Colmenero. Otro hecho relevantes será el hermanamiento de la Feria del Libro de Murcia con la Feria del Libro de Miño, que tendrá lugar tras la presentación de La dama de Anboto, de Rober Cagiao, en una conversación con Javier Marín.

Y, desde el punto de vista divulgativo, Javier Wilhelm Wainsztein hablará de ‘Mediación y cambio’ y Javier Ballesta presentará ‘Una mirada a la educación’; Pedro Juan Martín Castejón acercará ‘La influencia del saber de las estrellas en la fundación de madina Mursiya’; Daniel Torregrosa, la ‘Historia de la ciencia y la tecnología’, y la mesa redonda ‘Divulgar Historia en tiempos de fake news’, contará con Alejandra Hernández, Ad Absurdum y Puto Mikel.