Coque Malla: “Los nervios y el nudo en el estómago están ahí siempre"

Coque Malla encara las últimas fechas de su gira 40 aniversario, que abrió en enero en el Wizink Center, En sus redes sociales ha anunciado que no volverá hasta 2028; dos grandes y estimulantes proyectos le van a tener ocupado durante estos dos años, y su nuevo disco -y nueva gira- tendrán que esperar. Mientras, está de celebración por su 40 aniversario en la música. En 1985 empezó a ensayar con Los Ronaldos, con quienes tantos éxitos cosechó. Se separaron en 1997.

Coque empezó su carrera en solitario con una trayectoria en la que ha sabido combinar rock, pop y sensibilidad artística. En su actual espectáculo ofrece una mirada del paso del tiempo con sonido del presente. Será un concierto lleno de sorpresas, recuerdos y grandes éxitos, desde sus tiempos con Los Ronaldos hasta su exitosa carrera en solitario.

¿Qué es lo que más disfrutas estando de gira: el directo, el viaje, el tiempo con la banda...? ¿Aún te tiemblan las piernas antes de salir al escenario?

Es una mezcla perfecta y maravillosa de las 3. Me encanta viajar, con todo lo que implica: el tiempo tranquilo en la furgoneta para leer, repasar cosas, ver películas, charlar con la banda... La banda además estamos en un momento de amistad brutal. Tenemos una conexión los 5 y el resto del equipo, pero especialmente los 5 porque somos los que más tiempo pasamos juntos. Luego por supuesto el directo, que es lo que a mí más me gusta en este universo. Subir a un escenario a tocar rocanrol. Y sí, me siguen temblando las piernas en muchos momentos. Hay conciertos que por su “importancia”(entre comillas, porque todos son importantes) te ponen más nervioso que otros, no es lo mismo lógicamente, tocar en las fiestas de Picassent que tocar en el Movistar Arena, pero los nervios y el nudo en el estómago están ahí siempre, y, como dice Keith Richards, el día que no estén lo dejaré.

¿Se te hace duro que termine la gira? ¿Qué proyectos tienes para después, o te vas a tomar unas vacaciones?

Se me hace muy muy duro, yo creo que la vez que más, porque es la vez que más tiempo voy a estar en mi vida sin poner en marcha un proyecto mío, que suele estar formado de dos entregas: primero el disco, con toda la preparación, composición, ensayos, grabación, mezclas... que conlleva, y su consiguiente gira. Eso no va a pasar, seguramente, hasta el 2028. Lo que pasa es que no va a pasar porque tengo 2 proyectos entre medias acojonantes. Uno ya es sabido por mucha gente, porque ha salido en prensa, y es que voy a hacer la “Ópera de los 3 centavos”, interpretando a Mac The Knife ni más ni menos; es un proyecto increíble. Otro es algo de lo que no puedo hablar. Me encantaría, pero no puedo, porque tiene sus tiempos de anuncio. Es un proyecto, muy grande, muy goloso, entre amigos también, y una gozada. Entonces, sí, se me hace muy duro, porque va a pasar mucho tiempo hasta que yo vuelva a la carretera, y voy a echar muchísimo de menos a la banda y a todo el equipo.

La “Ópera de los tres centavos'' se creó para sacudir conciencias. ¿Cómo estás tú en eso? Gaza, guerras, problemas de los jóvenes, vivienda...

Mario Vega ha acertado de pleno con la elección del texto. Normalmente es un tipo muy preocupado por agitar conciencias, lo cual es maravilloso; mucho más que yo, la verdad. Yo estoy más obsesionado por las canciones, los espectáculos en directo... y además no hay una crítica social, por mi manera de escribir, no por otra cosa, por lo cual me alegro mucho de haberme arrimado a un proyecto y a un tipo que sí está habitualmente, constantemente, preocupado en agitar conciencias. Creo que desgraciadamente ese texto está vigente, y que es absolutamente oportuno para el momento que vivimos. Lo que cuenta, lo que critica... Y algo terroríficamente definitivo y pesimista que hay en cuanto a una serie de cosas que están en el texto. Feliz de estar en ese proyecto y desde nuestro pequeño teatrito humildemente agitar alguna conciencia, cosa muy complicada hoy en día.

'Dejar Los Ronaldos fue heavy metal'. ¿Te has sentido el malo de la película?

Hace mucho tiempo que no me siento el malo de la película, y menos aún con las recientes colaboraciones que hemos hecho yo y Los Ronaldos, vamos, yo, Luis Mati, Luis García, Ricardo Moreno, es decir, Los Ronaldos, en el Movistar Arena y en el Vive Latino de Zaragoza. Ha sido una maravilla, las heridas ya estaban bastante cerradas. Se cerraron a tope en aquellas dos o tres giras que hicimos entre 2005 y 2007 o por ahí, pero ahora ya ni te cuento. Los invité a tocar conmigo en el Movistar Arena como parte lógica de mi historia, de mis 40 años, que es lo que celebrábamos, y les invité en el Vive Latino también. Fue idea de Nacho Royo, su director, una idea fantástica que yo abracé, y fue una maravilla, porque en el Movistar Arena había tantísima gente, no solo en el público, que también, sino detrás, tantos invitados, colaboradores..., que fue un poco caótico, pero en el Vive estuvimos muy juntos las dos familias: Los Ronaldos, con sus parejas de siempre además, y mi equipo de ahora. Fue hermoso. El día del Vive Latino, todo, desde el desayuno hasta el último tequila que me tomé en el backstage... Fue un día absolutamente perfecto, como diría Lou Reed.

¿Aún le das vueltas a aquella decisión?

No. Ahora, con el tiempo, y viendo a dónde me llevó esa decisión tan dura de separarme de Los Ronaldos, es lo mejor que he hecho en mi vida, no porque Los Ronaldos fuesen ningún infierno ni mucho menos, al revés, sino porque yo tenía que recorrer el camino que ahora veo que he recorrido, y ha sido estupendo, y lo que me queda.

Tu música ha evolucionado mucho a lo largo de los años. ¿Cómo describirías esa transformación y qué te ha impulsado a explorar nuevos géneros y sonidos?

Me cuesta mucho definir algo tan instintivo y no pensado, por lo menos en mi caso, no calculado: la evolución como artista, músico, compositor. Yo creo que se produce por muchísimas cosas. No es una decisión; ocurre, es como... Uno no decide envejecer. Envejece, y no sabe por qué ni cómo. Creo que esto es un poco lo mismo, lo que pasa es que es positivo. Envejecer es una putada. Evolucionar como músico, no, pero es algo que te sucede, no que tú planeas. ¿Por qué te sucede? Una razón muy importante: influencia de otros músicos, de músicos nuevos. Conclusión: hay que escuchar música nueva, buscar, buscar, no tanto para descubrir grupitos nuevos y tener más discos en tu colección, sino para que te contaminen esos músicos y tu música evolucione y aprendas. En mi caso, hubo una etapa muy importante, escuché muchísimo a Divine Comedy, Richard Hawley y Rufus Wainwright, y eso influyó muchísimo, pero luego también la vida, la gente con la que trabajas, ideas que aparecen en pensamientos, crecimiento personal... Es muy complicado definirlo, y concretarlo, es algo que ocurre si dejas que ocurra. Si te agarras a tu pequeña sabiduría, y no quieres salir de ella, no sé, el famoso y tan manido término de la zona de confort.., es posible que castres tu evolución inevitable, porque todos evolucionamos. La vida evoluciona, avanza, no se queda parada, y si dejas que te ocurra como músico, es apasionante. Y ocurre.

¿Cuál es la primera chispa que enciende una canción en tu cabeza: una melodía, una frase...? ¿Cómo es el camino hasta la canción terminada?

A veces aparece una frase, una idea, un pensamiento, pero, en el 95% de los casos, el germen de mis canciones viene a través de mi relación con el instrumento. Lo primero que hago es agarrar la guitarra, y de forma absolutamente casual e instintiva toco. Hay veces que aparecen unos acordes que me llaman la atención, que yo siento dentro, y eso es una canción. No estoy simplemente tocando o jugando con la guitarra, sino que “huy, esto es una canción”. El siguiente paso es la melodía, y el último, la letra, pero el primer impulso, la semilla, viene a través de la guitarra la mayoría de las veces, el piano más ocasionalmente.

¿Cómo andas de canciones nuevas? Háblanos de alguna que te tenga ocupado estos días.

De momento lo único que hay es lo que suele haber desde hace ya unos cuantos discos: un montón larguísimo de audios caóticos, muy breves, sin ninguna forma, bocetos en mi teléfono. Desde creo que “Revolución” sobre todo, y parte de “El último hombre en la tierra”, se hizo a base de coger el teléfono y grabar pequeñas frases, cosas con la guitarra, muy muy incipientes, pensando que esos audios apenas contenían información muy válida, hasta que un día me puse a escucharlos todos (eran unos 150, muy cortitos), y descubrí que ahí había un disco, el germen de un disco entero.Y así fue. Empecé a rescatar bocetos y a darles forma, y se convirtieron en “Revolición”. Es la técnica que yo llamo 'pesca de arrastre', debe ir a un sitio que tú sabes que hay un pez concreto, y tirar la caña para sacar ese pez, pasas la red gigante, y lo que pilles. Luego seleccionas. Lo que pasa es que la pesca de arrastre hace mucho daño a los océanos; yo con mi móvil grabando audios, no. Esa técnica me encanta. Es maravillosa, porque además captura lo inmediato, lo que muchas veces se te escapa y no le haces caso, y de repente se convierte en una canción maravillosa. Hay muchos bocetos, pero como estoy con estos proyectos de los que te he hablado, no estoy con la cabeza en hacer un disco y componer, estoy demasiado ocupado con la ópera y con el proyecto que viene después.

El concierto de los 40 años es también el de los 25 en solitario. ¿Qué se encontrará el público? ¿Viene la sección de vientos a Murcia?

Exactamente, los 40 años celebran casi más mi etapa en solitario, porque he hecho más cosas ya en solitario que con Los Ronaldos. Por supuesto hay guiños a Los Ronaldos y a todas las épocas, pero está mucho más centrado en el presente que en el pasado, nostalgia... A Murcia no llevamos vientos, porque ese concierto se organizó hace mucho tiempo, todavía no acababa de estar engrasada nuestra maquinaria y nuestro montaje. Vamos con las visuales, y no hay ningún problema en que no haya vientos, porque el espectáculo es demoledor igualmente. Se hace una cosa más rockera sin ellos. Es un show tremendo.