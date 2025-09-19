Los 1.200 años también se celebran en La Condomina

Tras un martes de Romería que se saldó con la salida a hombros de Paco Ureña y Roca Rey, cesa la tregua taurina y arranca hoy la segunda mitad del abono. A las 18.30 horas, y con motivo del milésimo ducentésimo aniversario de la fundación de Murcia, tendrá lugar en el coso de La Condomina una corrida de toros de Juan Pedro Domecq para los matadores Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y el lorquino Paco Ureña, único que hará doblete esta Feria.

Perera, diestro extremeño de dilatada trayectoria, vuelve con el aval de su temple, su capacidad lidiadora y fuerza de mando. La experiencia le sitúa entre los toreros más firmes, de gran maestría y técnica depurada. Este año ha sido uno de los seis matadores con tres tardes en San Isidro, honor que solo comparte con Ureña y otros cuatro espadas. Regresa a Murcia, donde no actuaba desde 2019, con la intención de agradar a la afición y propiciar su presencia en los carteles de la temporada siguiente.

Daniel Luque, torero de Gerena, atraviesa un momento de madurez. Elegante y artístico, su paso por la ciudad el año pasado se saldó con Puerta Grande tras una faena brillante a su segundo toro. Luque combina poder y técnica, capaz de dominar distintos encastes y extraer lo mejor de cada embestida.

Cierra el cartel Paco Ureña, que tras su triunfo del martes afronta su segunda actuación en este abono. El lorquino llega con la moral alta y la responsabilidad que le caracteriza, consciente de su papel como pilar de los carteles. Torero de sentimiento, entrega y pureza, se dispone a ofrecer otra tarde de emoción a una afición que le profesa un cariño especial. El domingo continuará su temporada en Lorca, lidiando un mano a mano con Juan Ortega.

El hierro de los toros será el de Juan Pedro Domecq, ganadería sevillana reconocida como la mejor de la Feria de Abril. Entre los ejemplares más destacados, Sacristán y Lírico formaron parte de la primera salida a hombros de Morante de la Puebla en Las Ventas, demostrando el gran juego que puede ofrecer este encierro, uno de los preferidos por las figuras.