Las voces de Viva Suecia, Funambulista, Kuve, Walls, Ruth Lorenzo, Varry Brava y Madbel se unen en el tema ‘Esto es Murcia’

La celebración del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia ya tiene banada sonora. Algunos de los artistas y músicos más representativos de la escena pop, indie y rock de la Región han unido su talento y creatividad para crear un tema-himno en el que rinden homenaje a la ciudad.

La canción, que lleva por título ‘Esto es Murcia’, ha sido creado por Diego Cantero (Funambulista), Jorgue Guirao (integrante del grupo Second) y Madbel, y en su interpretación han participado las bandas Viva Suecia, Varry Brava y Walls y las cantantes Ruth Lorenzo y Kube. “Todos ellos son artistas de distintas generaciones que comparten un mismo orgullo y sentimiento de pertenencia a su tierra. ‘Esto es Murcia’ es mucho más que una canción: es un homenaje colectivo, un canto de identidad y celebración que muestra la diversidad musical de la Región”, han indicado a través de un comunicado.

Objetivo solidario

Además, este proyecto musical ha nacido con un fin solidario. Todos los beneficios conseguidos se destinará de forma íntegra al Banco de Alimentos de Murcia, “reforzando el compromiso social de la música murciana”.

La canción, junto a su portada oficial, ya está disponible en 'https://links.altafonte.com/estoesmurcia' en todas las plataformas digitales

La presentación oficial tendrá lugar el próximo viernes 25 de septiembre en rueda de prensa, coincidiendo con el lanzamiento del videoclip. En el acto estarán presentes los artistas y músicos participantes, junto a alcalde de Murcia y representantes del Banco de Alimentos.