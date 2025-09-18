La UMU cuenta su historia con el arte contemporáneo en el Centro de Cultura Cárcel Vieja

La Universidad de Murcia, a través de su Servicio de Cultura y en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Cajamurcia, inaugura esta tarde, a las 20.00 horas, una exposición en el Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja de Murcia. Bajo el título PatrimoniUM. Líneas, ritmos y volúmenes que esbozan una historia, la muestra reúne medio centenar de obras pertenecientes al patrimonio artístico de la institución docente. Esta exposición se enmarca dentro del programa de actividades del XXV Congreso Nacional de Historia del Arte: La ciudad y las artes (CEHA) y permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre de 2025.

Esta propuesta expositiva supone una oportunidad única para que la ciudadanía pueda disfrutar de una selección representativa del patrimonio artístico universitario, que habitualmente se encuentra repartido en diversos espacios de la institución. «La muestra tiene como principal objetivo divulgar y poner en valor este fondo, subrayando no solo su relevancia cultural, sino también la estrecha relación que muchos de los artistas participantes han mantenido con la Universidad de Murcia a lo largo de los años», señalan desde la UMU.

A lo largo del tiempo, este fondo ha ido creciendo de manera discreta pero constante, alojado en pasillos, despachos, salas de reuniones o espacios comunes, muchas veces alejado de la mirada pública. Así, esta exposición reúne por primera vez una selección representativa de ese conjunto, permitiendo establecer vínculos, contrastes y resonancias entre las obras que, hasta hoy aisladas. De modo que, más allá de su valor estético, esta muestra narra fragmentos de la historia reciente de la UMU con el arte, su diálogo con la creación contemporánea y su compromiso con la conservación del patrimonio.