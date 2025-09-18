Los rostros y ritmos de la Movida, en San Pedro: "¡Al loro!"

En el Museo Palacio Barón de Benifayó (o ‘la casa de la rusa’) de San Pedro del Pinatar inaugura hoy a las 18.00 horas una gran exposición de fotografías de Domingo J. Casas: Rostros y ritmos de la Movida.

Seguramente hemos romantizado la Movida, y lo que la mató fue que todo empezara a llamarse ‘movida’, pero es cierto que Madrid –y toda España– fue una fiesta. Aún resuena en la memoria aquella arenga del alcalde más popular de Madrid tras Carlos III, Enrique Tierno Galván, el viejo profesor: «¡El que no esté ‘colocao’, que se coloque, y al loro!». Tal vez ahora se echa en falta la espontaneidad, la libertad de expresión y el modo de entender la vida tan libre que había en los ochenta. Fueron tiempos nuevos, tiempos salvajes.

La Movida tiñó de colores una España todavía en blanco y negro que despertaba de la larga noche de la dictadura. Fue un fenómeno cultural transgresor que marcó a toda una generación perseguidora con urgencia de la libertad. «No se ha vuelto a producir nada parecido a la Movida en este país», afirma Jesús Ordovás. Trascendió la música, alcanzó otras disciplinas artísticas, y nunca ha terminado de pasar de moda: periódicamente se vuelve la mirada a esos tiempos, que han permanecido en el recuerdo como un símbolo de la modernidad. En el terreno del cine sobresalió especialmente Pedro Almodóvar –quien incluso hizo sus pinitos musicales con Fabio McNamara–, pero también Fernando Trueba, Iván Zulueta o Fernando Colomo; en la fotografía, nombres como Ouka LeLe, Miguel Trillo, Alberto García-Alix...; en la pintura, Pérez Villalta, Ceesepe, El Hortelano...; en la moda, Ágata Ruiz de la Prada, Sybilla, Alvarado..

En la música la eclosión fue imparable: Kaka de Luxe, Ejecutivos Agresivos, Alaska y Los Pegamoides, Parálisis Permanente, Aviador Dro y sus obreros especializados, Radio Futura, Los Nikis, Los Elegantes, Glutamato Ye-Ye, Gabinete Caligari, Paraíso, La Mode, Décima Víctima, Los Pistones, Derribos Arias, Los Zombis, Mamá, Los Secretos, Nacha Pop... Pudieron grabar sus discos gracias a la proliferación de sellos independientes como DRO, Tres Cipreses, Twins, GASA o Nuevos Medios, y ofrecer sus conciertos en salas como El Sol, El Penta o Rock Ola.

Domingo J. Casas, el fotógrafo responsable de la muestra. / CHARLIE BALIBREA

La Movida se expandió

No todo ocurrió en Madrid. La Movida se fue expandiendo al resto de España, permitiendo la aparición de bandas procedentes de Galicia (Siniestro Total, Golpes Bajos, Os Resentidos), Asturias (Ilegales), Barcelona (Loquillo, Telegrama), Granada (KGB, 091), Valencia (Seguridad Social), Andalucía (Danza Invisible, KGB, 091), o Murcia (Farmacia de Guardia, Tomato, Vitamina...), conformando un movimiento sólido con epicentro en la capital, pero con resonancia en todos los rincones del país.

De sobra conocido y reconocido por ser el fotógrafo de muchas portadas de discos publicados en España, así como de las instantáneas plasmadas en medios del sector musical de las últimas cuatro décadas, por el objetivo de Domingo J. Casas han pasado todos los personajes de la Movida madrileña y las más grandes estrellas del rock y el pop nacional e internacional, desde los ochenta hasta hoy, y ha construido un archivo visual que forma parte de la memoria colectiva. Su trabajo está sólidamente unido a la Movida. Colaboró con Night, La Luna de Madrid, Sur Express, Madrid me Mata, Rock de Lux, Primera Línea, Interviú, Man y Boogie, y fue también colaborador de El País hasta principios de los noventa. Es un icono de la fotografía, nadie puede dudarlo.

Del 18 de septiembre al 12 de Octubre de 2025 se podrá disfrutar de la exposición, que reúne a algunos de los principales protagonistas de aquella explosión sociocultural. Además del centenar de fotos, se podrán ver entradas, carteles, pósters, revistas, dibujos, algunos vinilos incunables... El artista madrileño ha escudriñado y rebuscado en lo más profundo de su archivo para enseñarnos sus fotos menos vistas, incluso inéditas.

Por si fuera poco, esta tarde habrá una ponencia, a las 19.00 horas, sobre aquellos desenfadados y felices años que contará con la participación de Ramoncín, la periodista Patricia Godes y el propio Domingo J. Casas, en la que repasarán lo que ocurrió no solo en Madrid, sino en Vigo, Sevilla, Murcia, Valencia, Zaragoza...También habrá un concierto a las 21.15 donde participarán Steve Hovington (B-Movie), José Manuel Casañ (Seguridad Social), Roberto Gil (Tennessee), Santi Rex (Niños de Brasil), J. Teixi (Mermelada), Jam Albarracín (Farmacia de Guardia), Luis Martín (Lobos Negros), Patacho Recio (Glutamato Ye-Ye), Manolo Uvi (Comando 9mm), Pistones (Ambite) Séptimo Sello y PVP (banda base), Nacho (Deambulantes) e invitados sorpresa. Juanjo Valmorisco, del grupo PVP, será el director musical. De vuelta a la Movida. ¡Al loro!