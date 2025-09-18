Murcia acoge este otoño tres festivales del fondo de inversión israelí KKR en el Espacio Norte

Desde BDS Murcia, colectivo contra la ocupación israelí, denuncian que este otoño la capital murciana acogerá tres festivales cuya empresa organizadora pertenece al fondo de capital riesgo proisraelí Kohlberg Kravis Roberts (KKR). En concreto, se trata de 'I love reggaeton', 'Love the twenties' y 'elrow Murcia XXL', que tendrán lugar los próximos 26 y 27 de septiembre y 29 de noviembre, respectivamente.

A nivel local es la empresa murciana Monkey Pro quien gestiona su celebración en el Espacio Norte, pero 'I love reggaeton' y 'Love the twenties' están organizados a mayor escala por ShareMusic!, que a su vez forma pare del grupo Superstruct; mientras que 'elrow' por su parte se incluye en Superstcut sin intermediarios. Superstruct Entertainment pertenece desde 2023 al famoso fondo de inversión KKR, el fondo de capital riesgo proisraelí Kohlberg Kravis Roberts (KKR), uno de los fondos de inversión más grandes del mundo.

"Su historial de inversiones lo vincula con la ocupación israelí y con la vulneración sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino, tales como empresas de armamento y tecnología militar (Novaria, Circor, Advanced Navigation y Controp), promoción de viviendas para israelíes en casas y tierras robadas a palestinos (portal Yad2, de Axel Springer) y ciberseguridad y vigilancia de personas en Palestina y el resto del mundo (Optiv e IntSights)", indican desde BDS.

Para el colectivo contra la ocupación israelí, "la celebración de eventos promovidos por un fondo involucrado de forma directa con la economía de la ocupación implica complicidad de la propia empresa y las instituciones públicas que permiten su organización". Así lo establece la resolución de la ONU del 18 de septiembre de 2024, "que exige a las naciones firmantes, entre ellas España, impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la ocupación israelí y cuyo plazo de ejecución termina hoy jueves, día 18 de septiembre"; señalan.

"Hemos hecho saber tanto a artistas como organizadores de ambos festivales la situación en la que se encuentran y no hemos obtenido respuesta alguna, decidiendo de este modo todos ellos no distanciarse públicamente de la complicidad de KKR con los crímenes cometidos contra la población palestina", subrayan.

Asimismo, la organización está a la espera de la respuesta del Ayuntamiento de Murcia que acoge este evento: "No obstante, reiteramos nuestra exigencia de que los organizadores se distancien públicamente de las inversiones cómplices de KKR, que las bandas y artistas invitadas se no actúen en los festivales y animamos a la ciudadanía a no asistir a estos eventos".

Desde BDS añaden que el reciente anuncio del Consejo de Administración de RTVE de retirar a España del festival Eurovisión si Israel participa en su edición de 2026 "es un buen ejemplo de retirada de apoyos en este tipo de eventos culturales, pero también deportivos, como el boicot ciudadano en el caso de La Vuelta, y académicos, como sucede con la ruptura de relaciones que varias universidades españolas han llevado a cabo con Israel (Granada, Valencia, Barcelona, entre otras)".

"Redoblamos fuerzas en nuestra campaña de boicot contra KKR y los festivales I love reggaeton, Love the twenties y elrow Murcia XXL. La cultura no puede ser utilizada para encubrir violaciones de derechos humanos ni para silenciar las voces que claman justicia", concluye BDS.