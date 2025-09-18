Manuel Santiago Esteiro narra el salto a la democracia desde la Cárcel Modelo de Barcelona
El autor, antiguo funcionario de prisiones, presenta hoy en la Real Sociedad de Amigos del País de Cartagena la primera entrega de su trilogía
L. O.
Manuel Santiago Esteiro, ya jubilado, trabajó durante buena parte de su vida como funcionario de prisiones. Y lo hizo en su ciudad natal, en Cartagena –en San Antón–, pero también en Barcelona, y nada más conseguir la plaza, en los años setenta. Ahora ha volcado sus experiencias vitales en un libro que, en primer lugar, funciona más como una novela que como una biografía –de hecho, él mismo lo define como ‘novela histórica’–; en segundo lugar, es el inicio de una ambiciosa trilogía, y, por último, hoy tendrá su puesta de largo en la Real Sociedad de Amigos del País de la ciudad portuaria, a partir de las 19.00 horas (con entrada libre).
El libro en cuestión se titula La Cárcel Modelo y la Transición y, con él, pretende profundizar en «uno de los periodos más convulsos de la historia reciente de España». En concreto, habla del difícil salto a la democracia –y recuerda casos como el de Salvador Puig Antich–, pero también del «aroma a libertad, igualdad y justicia» que vino después, y lo hace con la óptica de quien vivió aquello desde el interior de la prisión.
En el acto le acompañarán Tomás Martínez Pagán y Carmina Fernández Sánchez.
