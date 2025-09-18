‘Lionel’, del murciano Carlos Saiz, competirá por la Espiga de Oro

Desde que presentó su proyecto en la Filmoteca hace ya más de un año –en junio de 2024–, Carlos Saiz no ha dejado de trabajar en 'Lionel', su ópera prima. De hecho, cuando La Opinión contactó este miércoles con el joven cineasta, el murciano se encontraba en el estudio, «medio mezclando», en un impasse tras una reunión de efectos. Y aunque el prometedor realizador no pierde el foco, no fue capaz de ocultar su alegría por tener ya, por fin, fecha para la premiere de su película.

La esperada proyección tendrá lugar a finales de octubre en Valladolid, aunque todavía no se conoce la fecha exacta; lo sabremos, casi con seguridad, el próximo día 30, cuando se presente oficialmente la programación de la Seminci, la Semana Internacional de Cine de la localidad. Porque este estreno tendrá lugar, efectivamente, en el marco de uno de los festivales más importantes del panorama nacional, y lo hará, además, dentro de la ‘Sección Oficial’; o, lo que es lo mismo: en competición por la Espiga de Oro, a la que también aspira, por ejemplo, Isabel Coixet, que inaugurará la cita el 24 de octubre con Tres adioses, su nueva película.

«Es una sección muy fuerte, con directores nacionales e internacional de alto nivel, y estar ahí como la única ópera prima nominada de esta edición nos pone muy contentos», señala Saiz, que, en cualquier caso, tiene claro cuál es el mayor premio al que opta (y este no se lo va a poder arrebatar ni Coixet ni nadie): «Enseñar la película. Lo estoy deseando, la verdad. Después de todo el camino hecho, tengo muy claro que esto lo hemos hecho para compartirlo con el mundo. Y a eso es a lo que aspiro, a presentarla por fin y a poder compartir impresiones con el público. Bueno, y ojalá a remover algo en los espectadores», añade.

Y quiere hacerlo con un filme diferente. Con una road movie que encaja a las mil maravillas en la temática de la Seminci de este año –las relaciones familiares–, pero que no se adapta a los cánones. De hecho, los protagonistas de Lionel –el propio Lionel Corral, su padre y su hermana– están ‘interpretados’ –las comillas aquí no son baladí– por ellos mismos, sin formación actoral, pero tampoco hablamos de un documental... De hecho, había un guion para los ‘intérpretes’, pero Saiz solía hacerles llegar las escenas apenas unos minutos antes de grabar, fomentando la improvisación y dejando crecer libre el proyecto con el avance del rodaje. «Algunas vez les he contado con más margen por dónde íbamos a tirar y al grabar he sentido ciertos mecanismos de actuación que no me interesan -explicaba el director en una entrevista con La Opinión durante la grabación de la cinta-; creo que hay algo mágico en ver cómo lo que has puesto en un papel toma vida delante de tu ojos y la realidad te sorprende, lo mejora. Por suerte, ellos tienen una confianza ciega en mí», decía entonces.

Así, la cámara de Saiz sigue a su «colega» Lionel, quien, a punto de perder la pensión de orfandad que lo mantiene a flote, acepta unirse a su padre en un viaje por carretera desde Murcia hasta el norte de Francia. Allí vive su hermana, Alicia, a la que pretenden recoger para, desde allí, seguir el trayecto hasta la Costa Azul, donde nació el patriarca y donde se va a celebrar un homenaje en honor a un tío fallecido dos años atrás. «A medida que avanza el viaje, estallan las tensiones, los recuerdos y los descubrimientos que ponen a prueba el triángulo paternofilial, probando su frágil vínculo», señala la sinopsis oficial.

Un punto de partida

Saiz, que ya ha demostrado ser un cineasta con muchísima personalidad en cortometrajes como Muerte Murciélago (2021) y, sobre todo, La hoguera (2020) –esta última, germen de Lionel–, asegura además que en Valladolid será la primera vez que el equipo e, incluso, los actores vean la película terminada. «Quedamos en verla todos juntos antes del estreno, pero al final hemos decidido que ese primer visionado sea allí. Creo que, de este modo, vamos a sentirnos todos muy arropados y no con esta cosa de estar desubicados en un gran festival», señala el murciano, feliz de estrenar ‘cerca’ de casa para poder vivir ese momento, además de con sus compañeros, con su familia y amigos: «Lo va a hacer todo más cercano. Va a ser un día muy especial».

No obstante, Saiz no oculta sus ganas de llevar Lionel a otras latitudes. «Ojalá la Seminci sea un buen punto de arranque; ojalá genere cierta expectación para poder llevar la película a otros lugares y enseñarla de nuevo», apunta el murciano, que confía en que, durante lo que queda de 2025 y parte del año próximo, la cinta tenga «recorrido» por festivales tanto nacionales como internacionales, en que Valladolid sea «el inicio de una larga carrera». Pero no es el ego lo que le impulsa, sino la genuina necesidad de compartir eso que ha logrado registrar, muy a su manera, con la cámara. Pues, al final, su primer largo habla de la familia y de cuestiones que trascienden fronteras e, incluso, idiomas.