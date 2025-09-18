Elena Álvarez y María Reig, premios de la Semana de la Novela Histórica

Cartagena celebra en octubre su mes dedicado a las letras, ya que la ciudad se volcará con la literatura gracias a la Feria del Libro y otros eventos como la vigésimo sexta edición de la Semana de la Novela Histórica, que se presentó este miércoles y tendrá lugar del 3 al 11 de octubre en el Museo del Teatro Romano y en la Fundación Cajamurcia. Por su programación pasarán autores como Elena Álvarez, que recibirá el Premio Odilo; María Reig, Premio ‘Ciudad de Cartagena’ 2025, y el presentador Christian Gálvez, autor de Te he llamado por tu nombre. Además, todas las actividades cuentan con entrada libre, hasta completar aforo.

El concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, fue el encargado de ofrecer los detalles del evento junto al presidente de la Asociación de Novela Histórica de Cartagena, Obdulio López; la presentadora del evento, Laura Conesa, y la directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz. El edil quiso recordar que este es «una de las semanas literarias más importantes del municipio y añadió: «Durante estos días haremos un repaso a la historia con la amenidad de contarla dentro de otras historias». Por su parte, Laura Conesa quiso destacar que una de las novedades de este año es «la inclusión de otras disciplinas artísticas como la poesía o la música».

Y es que la programación incluye, además de las tradicionales presentaciones y conferencias, un recital y un concierto para abrir esta edición. Así, el día 4, la poeta Eugenia Sánchez Rodríguez hará una lectura de poemas de su último libro, Acústica de huérfanos, mientras que el día 5, en la Plaza del Ayuntamiento, habrá un concierto de la Agrupación Sauces y los coros Iuvenis Musica, Via Musicales y de la Coral Argentum, que interpretarán temas de los sesenta, setenta y ochenta.

El día 6, la madrileña Rosa Huertas presentará La guardiana de secretos, mientras que Pedro López Aurrekoetxea hará lo propio con Los favoritos de Belona. El 7 será el turno de Alberto Caliani y Javier Negrete, que visitarán Cartagena con Siempre vienen de noche y Los idus de enero, respectivamente, y el 8, de Verónica Martínez Amat y Javier Alandes, autores de Yo, templario y La última mirada de Goya. El jueves 9, la escritora valenciana Emi Zanón presentará El secreto cifrado, y ese será el día también elegido para la puesta de largo en Cartagena de Te he llamado por tu nombre, de Christian Gálvez, mientras que la recta final del programa estará protagonizada por Jorge Molist y su obra El español, Emilio Calderó y Aroma de guerra y café –ambos citados en la ciudad el viernes 10– y, para la jornada de clausura del 11, La hija de la novicia, de Elena Álvarez, y Sonó un violín en París, de María Reig, ganadoras de los premios de esta edición.