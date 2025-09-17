Teatro (y circo) que es hogar para el inicio del ciclo ‘A pie de calle’

Casa o domicilio. Así define la RAE la palabra ‘hogar’, llar en valenciano. El término ha sido el elegido por Federico Menini para bautizar una de sus últimas obras; en concreto, la que presenta esta tarde en Murcia, en la Plaza del Romea (19.00 horas), de la mano del ciclo gratuito ‘A pie de calle’, que cada año protagoniza –junto el ciclo ‘Teatro en Feria’– el arranque de la temporada escénica.

Es una combinación de arquitectura y artes circenses, con la madera como protagonista, y fruto de la reflexión: tanto artística, pues Menini experimenta con diferentes disciplinas; como social, jugando con el significado de qué es un hogar y dónde está el refugio personal de cada individuo.

El protagonista, creador y productor de la obra –que presenta bajo el sello de su compañía– explica que en el escenario se refleja esa «búsqueda y construcción de un refugio, del hogar de cada uno, donde uno se siente a gusto».

«La idea nació viajando y yendo de gira con otros espectáculos. Nos alojábamos en muchos sitios, pero al final donde estás a gusto es en casa, en el hogar que se construye uno mismo, que decora y distribuye», reconoce. «La obra va de construir ese sitio en el que se está a gusto y una reflexión de lo que es hogar», añade.

Malabares, escaleras, humor, ritmo... son algunas de las herramientas que usa Federico Menini para sorprender al público de todas las edades, sin texto. También hay que destacar que la música es original para la obra y que el escenario está repleto de elementos, fruto de los años de formación en Arquitectura del artista, lo que siempre se refleja en sus obras.

«Le doy mucha importancia a la escenografía y los equilibrios», dice el autor, de origen argentino y afincado en Alicante desde su niñez. En este caso, la escenografía la realiza conjuntamente con Jon Sábada.

Equilibros y escaleras

Así, en Llar, el malabarista construye mediante equilibrios de elementos de madera para llegar a la estabilidad de los elementos, creando así un lenguaje propio lleno de sorpresas. La dirección corre a cargo de Lucas Escobedo y la iluminación, de Manolo Ramírez.

Afirman que es «un espectáculo original, único e innovador» que llega por primera vez a Murcia después de pasar por diferentes ciudades tanto nacionales como del extranjero. Pero es que Menini lleva más de 25 años en el mundo del circo y ya tiene una reputación; incluso ha trabajado en compañías de Chile y Turquía, además de en España. Además, se ha formado en disciplinas de todo tipo –malabares, funambulismo, teatro, improvisación, equilibrios, clown, acrobacias, magia cómica, danza experimental...–, que combina con sus habilidades circenses. En definitiva, un artista total para abrir una nueva edición de ‘A pie de calle’.

Doce espectáculos gratuitos con los que «emocionar a niños y mayores por igual»

Llar es el primero de los doce espectáculos que ofrecerá el ciclo ‘A pie de calle’ hasta el próximo 28 de noviembre. Todos ellos prometen «emocionar a niños y mayores por igual», según apuntan desde el Ayuntamiento de Murcia, organizador del evento por medio de su Área de Artes Escénicas. Además, esta primera representación tendrá lugar en pleno centro, pero el festival alcanzará barrios y pedanías.

Por ejemplo, la laureada compañía El Espejo Negro presentará La cabra en la Plaza de los Patos de Vistabella el 3 de octubre, mientras que, pocos días después –el 11–, la Plaza de la Constitución de Cabezo de Torres acogerá una representación de Tres tristes trolls, de otro grupo teatral de reconocido prestigio, La Nördika.

Antes, este mismo viernes (día 20), Llum de Fidue estará en el Fofó con la premiada Sfumato, y el Moneo –su fachada, concretamente– recibirá el próximo día 27 a la compañía Subcielo para presentar un vertiginoso tango que han bautizado como Célula.

La programación se completa con Cateura, de Alas Circo Teatro (17 de octubre, Plaza Camilo José Cela); Home, de Cris Clown (25 de octubre, Plaza de la Paja); Olympics, de Yllana (31 de octubre, Alfonso X); Gota, de Txema Muñoz (8 de noviembre, Plaza de la Torrecilla); Tot bé!, de Curolles (14 de noviembre, Paseo del Malecón); 361 grados, de Proyecto Tránsito (22 de noviembre, Plaza de los Apóstoles), y Ardatzak, de Zirkozaurre (28 de noviembre, Cuartel de Artillería).