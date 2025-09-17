'Satriales' abre el nuevo curso en Murcia con las actuaciones de Sergi Hanami, Andrea María y Martaji

Vuelve 'Satriales', el ciclo de conciertos independiente que ofrece "una radiografía real de lo que está pasando en la escena musical de Murcia". La primera fecha del ciclo 'Satriales' 25/26 organizado por Los Patos de Tony será el viernes 19 de septiembre a las 20.30 horas en Ítaca y contará con las actuaciones de: Sergi Hanami, Andrea María y Martaji.

Cartel de Satriales / L.O.

Sergi Hanami

Una de las pocas voces masculinas de la Región en la órbita del RnB. Caracterizado por esa esa esencia familiar que desprende en canciones como “Mamba out”, perteneciente a su último EP: K.O.B.E

Este concierto supone una oportunidad única para introducirse en la vibra de Sergi Hanami, un artista que es un fijo en la banda de Sadd Mortt, y esta vez prepara un directo en solitario para acercarnos a su intimidad.

Andrea María / LO

Andrea María

Esta chica es una nueva artista de la Región que viene con una propuesta fresca donde lo urbano y el pop se entrelazan con el sonido de raíz. Además, compone y produce sus obras. Sin duda, demuestra gran potencial a la espera de publicar un trabajo de larga duración.

Pero en canciones como “nene x ti” o el pegadizo jersey que nos regala en “sabes que te quiero” se aprecia un alto cuidado en su música. Satriales es la primera vez en directo de Andrea María, ¿te lo vas a perder que la vio primero en Ítaca.

Martaji / L.O.

Martaji

Pura intensidad sobre el escenario en forma de pop. Y es que Marta siempre nos transmite su energía en directo como si fuera la últimavez

Si hablamos de Martaji, lo hacemos sobre una de las voces más interesantes que salen desde Cartagena en los últimos tiempos. Por ello, desde Los Patos de Tony es un deber contar con ella. Para conocerla más a fondo, dale a una oportunidad al visual de: “mi patio”, en su canal de Youtube.