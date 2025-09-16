El murciano Moisés Yagües exhibe su obra en ferias de Nueva York y Berlín

El murciano Moisés Yagües tiene cada vez mayor nombre dentro del circuito artístico, ya no nacional, sino internacional. Porque a reconocimientos como el que recibió hace unos meses de en ArtMadrid –de la mano de Devesa–, se suman muestras como las realizadas en los últimos años en el sureste asiático o las que ha protagonizado en este inicio del nuevo curso expositivo en dos de los eventos más importantes del panorama global: The Armory Show, en Nueva York, y Positions Berlin Art Fair.

El artista, conocido por su particular universo creativo, participó a principios de mes en The Armory Show, una de las ferias que inaugura la temporada artística de otoño. En este evento, que reúne a las galerías de arte contemporáneo y moderno más influyentes del mundo, Yagües expuso su obra de la mano de la galería taiwanesa Ting Ting Art Space, con la que colabora desde 2021. Y, la semana pasada, su trabajo cruzó de nuevo el Atlántico para participar en Positions Berlin Art Fair, que se celebró del 11 al 14 de septiembre. Coincidiendo con la Semana del Arte de la capital alemana, esta cita se ha consolidado como un punto de encuentro para artistas, coleccionistas y comisarios de todo el mundo. De hecho, desde 2014 es la única feria de arte oficial de este prestigioso evento, que aglutina a destacadas galerías, colecciones privadas, espacios de proyectos e importantes museos e instituciones como la Neue Nationalgalerie o el Gropius Bau.

Para esta ocasión, Moisés Yagües, de nuevo junto a la galería Ting Ting Art Space, presentó una selección de sus series más aclamadas: Los ayudantes de artista, El artista y el monstruo y Cabezas habitadas. La feria, que se llevó a cabo en los hangares del antiguo aeropuerto de Tempelhof, ofrecía un espacio de más de 8.000 metros cuadrados y un programa de alta calidad que incluía exposiciones especiales, charlas y ceremonias de premios, creando un ambiente propicio para el intercambio artístico. Con la participación hasta de 75 galerías internacionales de 19 países, Positions se posiciona como un escaparate clave para las propuestas más innovadoras del arte contemporáneo y moderno, y allí estaba el murciano.

No obstante, y pese a su proyección internacional, Yagües volverá pronto a casa. En concreto, lo hará -como tarde- durante 2026 y como uno de los dos artistas seleccionados dentro de la convocatoria de proyectos de creación artítisca de la Fundación Cajamurcia. El murciano –que comparte este privilegio con el artista visual y sonoro Pedro Guirao– presentará The Artist, una reflexión sobre el proceso creativo, entendido como una experiencia profundamente personal, solitaria y llena de contradicciones.

El artista se mueve «entre el miedo y el placer, enfrentándose a la incertidumbre de transformar ideas en materia», señalan desde la fundación. «Celebra la creación como un acto de fe, riesgo y descubrimiento. No busca respuestas, sino caminos», añaden, mientras que el propio Yagües aclara: «Porque el arte, como la belleza, nace de adentro, del caos transformado en forma, del impulso persistente de creer que algo verdadero y hermoso puede surgir de lo incierto».

En el imaginario de Yagües destacan las referencias y guiños a la historia del arte (Miró, Picasso, Keith Haring, Rothko, Mondrian, Calder, etc.). Además, su figuración de situaciones surrealistas y personajes esquemáticos encuentra sus influencias en el cómic, la ilustración, el pop art y el arte urbano, entre otros. Sigue pintando «en busca de la creación más libre y de un universo completamente personal, con un estilo fresco y desenfadado, una iconografía bien establecida y un afán por contar historias».