Murcia engalanada recibe esta tarde a Roca Rey, Alejandro Talavante y Ureña

El día de la Romería tiene lugar el mayor acontecimiento taurino del abono. Tras la subida de la Fuensanta, se prevé colgar por segundo año consecutivo el cartel de ‘No hay billetes’. Talavante, Ureña y Roca Rey, quienes se medirán a los toros de Victoriano del Río, son los toreros anunciados para hoy. El hierro madrileño se caracteriza por sus animales encastados y de buen motor, habiendo recibido el premio a la Mejor Ganadería de la pasada Feria, resultando además premiado el toro Bocinero como el más distinguido.

Andrés Roca Rey suscita grandes pasiones en los aficionados a la Fiesta. Casi diez años de alternativa le contemplan, y se ha acartelado en Murcia todas sus temporadas como matador, con los dos años de pandemia como única salvedad. El peruano fue el encargado de pregonar la Feria Taurina, pronunciando un discurso emocionante cargado de recuerdos y afecto patente por la ciudad. Pese a haber atravesado un año difícil y pasar sin triunfo mayor por Madrid, se reencontró con su mejor versión cortando tres orejas en Bilbao en un encierro de esta misma ganadería. Sufrió una fisura en la costilla hace pocos días, cuando un toro le arrolló mientras le toreaba de capa en Valladolid, pero actuará infiltrado para no faltar a la cita.

Alejandro Talavante es otro de los mandones del toreo. Con su inconfundible muñequera negra en la mano izquierda, el torero extremeño desorejó a Misterio para abrir la Puerta Grande de Madrid en la primera tarde de San Isidro. Fue su sexta salida a hombros en Las Ventas y este año lidera el escalafón: el de hoy será su quincuagésimo paseíllo de 2025.

Paco Ureña, el único murciano entre los matadores anunciados, tampoco está viviendo un año fácil. Las cosas no han salido como se esperaban, pero la semana pasada la temporada dio un giro con el indulto de Diablillo, de Daniel Ruiz, en la ciudad de Albacete, a efectos taurinos, su segundo hogar. El año pasado cortó tres orejas en una tarde que le ha valido para firmar dos contratos en la Feria, donde también actuará el sábado.