Juan Ballester acerca a las personas con parálisis cerebral

El Paseo Alfonso X El Sabio vuelve a ser testigo de una muestra de fotografía en plena calle. En esta ocasión, está motivada por el cuarenta y cinco aniversario de Astrapace, la Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines de Murcia. Y, en concreto, el responsable de la muestra es Juan Ballester, que en diez imágenes captura el día a día de algunos de sus usuarios. «Son miradas, sonrisas y gestos que hablan por sí solos, transmitiendo la fuerza, la ternura y la alegría de vivir», apuntan desde la organización.