‘De vándalos a leyendas’ encara su recta final con talleres, visitas y arte en vivo

La exposición De vándalos a leyendas afronta sus últimas semanas en el Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam), donde permanecerá abierta hasta el próximo 28 de septiembre. La muestra ha convertido la ciudad en un referente internacional del arte urbano al reunir más de un centenar de obras de artistas de una veintena de países, con nombres fundamentales como Banksy, Obey, Blek Le Rat o The London Police. Por eso, para esta recta final se han programado varias actividades especiales.

El sábado 20 de septiembre se celebrará el taller infantil de graffiti ‘Pequeños artistas urbanos’, a cargo de la artista Aida Garrido (Dyca), con dos sesiones: de 11.00 a 12.00 horas (para niños de 6 a 9 años), y de 12.30 a 13.30 horas (para participantes de entre 10 y 15 años).

Israel Sánchez

Como broche de la muestra, el sábado siguiente, 27 de septiembre, a las 11.30 horas, tendrá lugar una visita guiada a cargo del comisario de la muestra, Darío Vigueras, que permitirá adentrarse en la historia, lenguajes y técnicas del arte urbano y en la relevancia internacional de sus mensajes.

Además, durante este pasado fin de semana tuvo lugar una demostración de arte en vivo a cargo del artista multidisciplinar ZeCarrión en el patio del museo.

La muestra, inaugurada el pasado 9 de mayo en dos sedes, ha superado las 18.000 visitas. La sección de la sala expositiva de la Iglesia de San Esteban pudo visitarse hasta el 27 de julio, fecha original de cierre, pero la exhibición en el Mubam fue prorrogada dos meses más, hasta este próximo 28 de septiembre.