Astrapace celebra en Murcia su 45 aniversario con una exposición fotográfica de Juan Ballester

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por la presidenta de Astrapace, ha participado en la inauguración de una exposición muy especial dentro de los actos conmemorativos del 45 aniversario de Astrapace.

La exposición se podrá visitar del 15 al 29 de septiembre en el Paseo Alfonso X el Sabio, un espacio abierto a todos los murcianos y visitantes, donde el arte se encuentra con la vida y la solidaridad.

Está conformada por una colección de 10 imágenes del fotógrafo Juan Ballester llenas de sensibilidad, que capturan momentos cotidianos y auténticos de personas con parálisis cerebral que forman parte de la asociación. Son miradas, sonrisas y gestos que hablan por sí solos, transmitiendo la fuerza, la ternura y la alegría de vivir.

Con esta iniciativa, Astrapace celebra sus 45 años de historia y renueva su compromiso con la inclusión, la dignidad y la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias.