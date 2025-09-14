María Ferjol "Muchas mujeres sienten que, al cumplir cierta edad, ya no tienen derecho a cuidarse o a mostrarse"

¿Quién es María cuando se apagan las luces del tocador y no hay grabación de por medio?

Soy una mujer normal, madre y amiga, que disfruta de las cosas cotidianas.

Has maquillado a cientos de novias… y ahora también a cientos de miles en redes. ¿Cómo fue ese salto del espejo al algoritmo?

Fue un salto natural, inesperado al principio y lleno de vértigo después. Pasar de estar delante de un rostro, de una historia personal en un día tan especial como una boda, a compartir mi experiencia con miles de mujeres en una pantalla fue un cambio enorme. Pero descubrí que al otro lado también hay historias, también hay mujeres que buscan sentirse bien. Y ahí entendí que podía seguir acompañando, solo que de otra forma.

Después de tantos años como referente en El Corte Inglés, ¿cómo ha sido dejar esa estabilidad para dedicarte por completo a las redes sociales?

Fue una decisión difícil, porque allí encontré una familia profesional y estabilidad. Pero también sentía que necesitaba apostar por mí, por un proyecto propio. Y aunque da miedo salir de la zona de confort, cuando trabajas con pasión todo cobra sentido.

En tus vídeos sueles decir: «Tengo 51 años». ¿Sientes que todavía hay presión estética para las mujeres que superan los 40?

Sí, todavía la hay. Vivimos en una sociedad que asocia la belleza con la juventud, y muchas mujeres sienten que, al cumplir cierta edad, ya no tienen derecho a cuidarse o a mostrarse. Yo siempre digo que cuidarse no es un capricho, es un acto de amor propio, y no debería tener fecha de caducidad.

¿Te ves saliendo a la calle con la cara lavada… o siempre «con algo puesto»?

Me encanta ir con la piel limpia y natural, pero reconozco que casi siempre me pongo al menos protector solar con color, un toque de rubor o un labial. No por obligación, sino porque me da alegría verme con un poco de vida en la cara.

¿Qué le dirías a una mujer que se siente invisible frente al espejo o cree que «ya es tarde para arreglarse»?

Que nunca es tarde. Que lo importante no es parecerse a nadie, sino reencontrarse con una misma. Un labial, una crema, un ratito frente al espejo pueden ser el inicio de un nuevo capítulo. Nunca debemos olvidar que seguimos estando aquí, con mucho por vivir y aportar.

¿Cómo crees que influye el maquillaje en la autoestima de las mujeres?

El maquillaje no debería ser una máscara, sino una herramienta. No es para escondernos, es para revelarnos. Cuando una mujer se mira y se gusta, su actitud cambia: camina más erguida, sonríe más, se siente capaz. Esa energía trasciende al maquillaje.

¿Hay algún personaje público al que te gustaría maquillar… y alguno al que jamás aceptarías?

Me encantaría maquillar a mujeres que inspiran desde su autenticidad, como Jane Fonda o Ángela Molina. Y jamás aceptaría maquillar a alguien que promueva mensajes de odio o que vaya en contra de los valores en los que creo.

¿Qué truco de maquillaje te parece un «antes y después» para cualquier mujer que se sienta perdida frente al espejo?

El rubor. Un poco de color en las mejillas devuelve frescura, salud y vitalidad al instante. Es un gesto sencillo pero transforma el rostro y el ánimo.

¿Cuál ha sido ese vídeo que grabaste sin muchas expectativas y acabó arrasando?

Un vídeo muy sencillo en el que enseñaba cómo aplicar el colorete de una forma diferente. Nunca imaginé que tendría tanta repercusión. Creo que la gente conecta más con lo natural que con lo muy elaborado.

¿Y el que más debate o ‘hate’ ha generado?

Alguno en el que hablaba sobre aceptar la piel madura tal como es. Parece mentira, pero sigue generando debate el hecho de que una mujer de más de 50 se muestre orgullosa de su edad.

Como murciana, ¿crees que aquí se vive el maquillaje con libertad o seguimos teniendo ese punto conservador de «solo para bodas y comuniones»?

Se vive con total libertad. Quizá antes se asociaba más a ocasiones especiales, pero hoy la mayoría lo integramos en nuestro día a día. La mujer murciana cuida su imagen, se siente orgullosa de hacerlo y cada vez apuesta más por el maquillaje como parte natural de su rutina.

¿Un rincón de la Región de Murcia que te recargue de inspiración?

El Mar Menor al atardecer. Esa luz, ese silencio me recargan por dentro.

¿Has rechazado alguna colaboración por no sentirte alineada con la marca o el mensaje?

Sí, y lo seguiré haciendo. Para mí es fundamental ser coherente. No todo vale. Prefiero trabajar menos, pero que cada cosa que recomiendo tenga sentido y respete a mi comunidad.

¿Qué es eso que jamás veríamos en tu perfil, por muchos clics que prometa?

No me veréis recomendando algo que no usaría en mi propia piel. Ni mensajes dañinos ni fórmulas milagrosas. La confianza se construye con honestidad.

¿Qué consejo le darías a una mujer de 50 que quiere empezar a crear contenido, pero piensa que «esto ya no es para su edad»?

Que se quite ese miedo. No hay edad para empezar, ni para aprender, ni para compartir. Cada etapa de la vida tiene algo único que aportar, y el mundo digital necesita voces reales, auténticas, con experiencia.

¿Y si mañana se apagan todas las redes… dónde estaría María Ferjol?

Seguramente en mi casa, rodeada de los míos, con un neceser pequeño pero lleno de productos que me hacen feliz. Y seguiría cuidándome y maquillándome, aunque fuese frente al espejo de mi tocador. Porque al final, lo que me mueve no son las redes, sino la pasión por acompañar a las mujeres a sentirse mejor consigo mismas.