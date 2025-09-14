Una ‘expo’ es un autorretrato

Mi admiración hacia Francisco Javier Caballero Cano hace que lo tenga en mi lista de pendientes desde hace tiempo. Es el coordinador de Cultura de la Universidad de Murcia y responsable de las sala de exposiciones ES/UM, en el Campus de La Merced, y también es profesor de Bellas Artes y de máster. Destaco la personalidad que le está dando a esta sala, que él mismo diseñó hace unos años, pero confieso que hace unos meses tuve la oportunidad de adentrarme en el inmenso placer de disfrutar de Hipnagogia. En la vigilia de los afectos, una exposición tan inolvidable como sorprendente, hermosa y profunda, en el Centro Párraga, comisariada por la profesora Isabel Durante. Me quedé totalmente enganchado a aquellos verdes, y a las sombras de la instalación de capachos de esparto en aquel homenaje a los olivos y el aceite de su Martos natal y, a la vez, al fluir de las aguas de Calblanque, su otro paraíso familiar.

Nos ponemos al día tomando un café en una cafetería que regentan unos chavales de Letur y me va contando desde sus inicios: «Yo me he criado en torno a un mostrador, puede que eso me haya ayudado a tener cierto don de gentes, pese a mi timidez. Mi padre tenía un comercio de tejidos y yo me recuerdo, de niño, jugando con aquellas telas, haciendo como una especie de instalaciones. Yo era muy creativo y también pintaba bien. Mi padre tenía gusto para los colores y las texturas, claro, y mi madre también pintaba. De ahí salí yo. Luego estudié Bellas Artes en Granada y me doctoré en Valencia. Vine a Murcia en 2001, con una beca, y al año siguiente se creó aquí la Facultad de Bellas Artes, que yo he visto crecer. Estoy muy a gusto en esta ciudad y en esta Región y sigo manteniendo el contacto con Martos, donde también tengo gentes y cosas queridas. La verdad es que yo soy de donde esté la gente que quiero».

Para Paco Caballero la familia es muy importante, sus dos hijos y Marta, su mujer, que también le ayuda en algunos de sus proyectos artísticos. Con ellos comparte todo el tiempo que puede y les dedica salidas, vacaciones y escapadas, pero quien lo conoce y lo ve trabajar se da cuenta enseguida de que es un hombre totalmente entregado a la universidad. Su palabra es ‘compaginar’: compagina la docencia con la gestión cultural, la programación de la sala de La Merced con la coordinación cultural de la Universidad y compagina la vida familiar con su trayectoria artística: «Tengo la sensación de que siempre relego mi obra y me dedico a los demás, pero siempre estoy dándole vueltas a la cabeza, imbuido por nuevos proyectos que voy madurando», me confiesa.

Me dice que le encanta su trabajo y que tiene cada día más ilusión con todo lo que hace: «La universidad me ha regalado muchas cosas. Una de ellas, impagable, es la posibilidad de conocer y compartir tiempo y conversaciones con artistas que admiro, aprender de mucha gente y de mis alumnos. Nosotros programamos exposiciones pero también mucha música, teatro, cursos, conferencias… Es estupendo contar con la confianza del vicerrector Longinos Marín que, sobre todo, nos deja trabajar». Me parece muy interesante cuando relata que se dieron cuenta de que había muchas obras de arte, sobre todo pinturas, dispersas por toda la UMU y que no había ni siquiera un listado ni control: «Nos pusimos a ello y casi lo tenemos listo. Algunas estaban totalmente perdidas. Pronto vamos a exponer una selección de ellas en el Centro Cultural de La Cárcel». Le pregunto precisamente sobre este espacio y las recientes actividades que se han anunciado estos días: «A mí me parecen muy interesante que a todos estos espacios connotados y se le den nueva vida con la cultura, la música y el arte en general, creo que la cárcel tiene muchas posibilidades. Se está empezando, pero el futuro es muy esperanzador».

Me habla de sus clases en la Facultad de Bellas Artes: «Mis alumnos son cada vez más variopintos, con inquietudes, gustos y edades muy diversas. Esto enriquece, la verdad, así que yo me las preparo, pero uno no sabe por dónde te pueden llevar. Hablamos de mil cosas, de arte, de historia, de actualidad… y sobre todo elaboramos proyectos individuales y por grupos. Pura creatividad que apasiona, la verdad». Imagino que es un profesor querido por sus alumnos, que deben apreciar su inteligencia, su formación artística y, sobre todo, su capacidad de diálogo. Es una persona tan educada y cordial que no me extraña que en 2022 le encargasen el pregón de las fiestas de su pueblo, por San Bartolomé, que no hay nada como ser profeta en tu pueblo. Me ha pasado el texto y es un pregón precioso, prácticamente inspirado en su madre y en las canciones de su vida, con referencias cariñosas a sus conocidos y amigos, cada época con sus canciones y sus anécdotas y siempre con el hilo conductor de la feria: «He dicho que este pregón fue como un sueño, como un despertar en el que no sabes si has soñado las cosas. Fue un texto que me impuso mucho respeto, como todas las cosas que te salen de dentro, casi como una exposición que, en cierta manera, es un autorretrato».

Reconoce que empezó la carrera gustándole la pintura, pero se especializó en Diseño Ambiental y se fue enamorando de la reflexión y la práctica sobre los espacios: «En las exposiciones no siempre se tienen en cuenta los espacios y hasta hay mucho arte público que no tiene en cuenta dónde se ha colocado. Por eso me parece importante mi asignatura de Espacios y Discursos Expositivos». Ha hecho pintura, escultura, fotos, vídeos, sonido, instalaciones, ilustraciones, colaboraciones con revistas, y tiene claro que la Facultad de Bellas Artes no es una fábrica de artistas: de allí salen diseñadores, comisarios y expertos en muchas cosas. En Murcia tiene dos obras de grandes dimensiones: el Monumento a Pedro Otón y el Monumento al Donante, frente a la Facultad de Medicina. De la carrera le viene el gusto por la escenografía y hasta el gusto por el dorado, pero yo me quedo por ese maravilloso verde amarillo del aceite de oliva de su última exposición. Ama el mar y vuela sobre él con una tabla, en Calblanque o en Cádiz. Gran tipo.