Regresos y despedidas: a por la última ronda de conciertos de 2025 en la Región

Tras el tradicional parón estival –porque no hay quien compita con los festivales de verano y porque todo el mundo merece vacaciones–, este viernes arrancó la programación de salas en Murcia capital. Bueno, en realidad hay algunas que ya habían abierto con anterioridad para acoger, por ejemplo, las presentaciones de A Mares –en Ítaca la semana pasada– y Caracazador –en La Yesería, el mismo día– dentro del Lemon Pop, pero fueron los uruguayos Cuarteto de Nos, con su recién estrenado Puertas (2025), quienes dieron el pistoletazo de salida a un otoño-invierno cargado de conciertos y con algunas fechas que merece la pena recordar.

Al aire libre

Y sí, hay mucha sala, pero también grandes recintos; incluso queda todavía un buen puñado de fechas al aire libre, aprovechando la climatología regional. En este apartado, los reyes son Monkey Pro con ‘Las Noches del Malecón’, que tiene todavía un par de citas remember por delante –el I love reggaeton y el Love the twenties, los días 26 y 27 de octubre– y, sobre todo, los conciertos de The Cat Empire en el Auditorio Murcia Parque (20 de septiembre) y Leiva en el Espacio Norte (4 de octubre). Y también queda alguna cita interesante dentro del ‘Murcia On’, que celebra Ibolele en la Plaza de Toros de La Condomina: el próximo día 26 estará en el coso murciano el rapero madrileño Cano; el 27, el catalán Antonio Orozco, uno de los artistas más importantes del pop español de este siglo; también merece mención la visita del colombiano Manuel Turizo el día 3 del mes que viene; el esperado regreso de Raphael, al día siguiente (4), y la gira de ‘grandes éxitos’ de Mónica Naranjo, que hará escala en la ciudad poco después, el 18.

Todavía quedan algunos festivales, como el Hermosa, el Pirata o Un Buen Día, en Bullas

A descubierto también será el concierto que ofrecerá este día 19 el incombustible Coque Malla, que repasará en Murcia Parque sus cuarenta años de trayectoria (Los Ronaldos incluidos), así como la mayoría de los (medianos) festivales que tendrán lugar antes de que acabe el año. Porque sí, todavía quedan algunos; y no solo eso: tres de ellos tendrán lugar el mismo fin de semana (aunque para públicos muy diferentes). El Hermosa Fest de La Manga, para los más mainstream (Rozalén, Álvaro de Luna, La Casa Azul, Ojete Calor, etc.); el Pirata Murcia, para los amantes del rock y el punk (Narco, Soziedad Alkoholika, Talco, Biznaga, etc.), y, para los indies OG’s, Un Buen Día con el ‘Antioxidante’ de Bullas, encabezado por Los Planetas. Los dos primeros tendrán lugar los días 10 y 11 de octubre, mientras que este último, de solo una jornada, será ese sábado.

Además, el día 17 se celebrará en la Plaza de Toros el Welcome - Estrella de Levante –el antiguo BUM, la bienvenida universitaria–, con Carolina Durante y el murciano Walls, y el 24 y 25 de octubre, el Caravaca Power Pop, que este año trae hasta el Noroeste a La Granja, The Rubinoos, Vibeke Saugestad y Billy Tiballs, entre otros. Y mención especial merece el Cartagena Jazz Festival, que vuelve a ocupar los fines de semana del mes de noviembre –también el último del mes que le precede– para acercar a la ciudad portuaria a figuras de la talla de Paquito d’Rivera, Tigram Hamasyan, Kandace Springs y Gustavo Santaolalla; es decir, una joya junto al mar que contará, además, con animadas matinales los fines de semana con bandas como Gilipojazz, Perro y Al Dual.

Teatros, auditorio y salas

Pero el magro, el grueso de la agenda musical de este último tercio de 2025, se concentra en la programación de salas, teatros y auditorios; y, por una cuestión de aforos, son estos últimos los que se llevan a los artistas más multitudinarios. Por ejemplo, por el Romea pasará el 15 de noviembre Miguel Ríos, acostumbrado a las grandes plazas (de toros). Sin embargo, esta vez el eterno rockero opta por una mayor cercanía con su público para bailar El último vals, nombre con el que ha bautizado a su nuevo disco y a este tour que, a sus 81 años, suena a despedida.

Miguel Ríos, en concierto. / A.M.

Y tan grande como Miguel Ríos es Ana Belén, que dentro de muy poco, el día 20, se subirá a las tablas del Villegas para presentar, también, sus nuevas canciones: las que llenan los surcos del vinilo de Vengo con los ojos nuevos (2025). Quienes apuestan por los clásicos –como no podía ser de otra manera– son Los Brincos, que estarán en el Romea el 12 de octubre celebrando, además del Día de la Hispanidad, su sexagésimo aniversario, y lo mismo ocurre con Mikel Erentxun, que el 7 de noviembre celebrará el legado de Duncan Dhu en el Auditorio Regional con motivo de los cuarenta años del primer disco de la banda, Por tierras escocesas (1985).

Los que sí están de despedida (confirmada) son Medina Azahara, una de las agrupaciones más emblemáticas del llamado ‘rock andaluz’ y que, con más de cuatro décadas de trayectoria, dicen adiós por todo lo alto con una gira que pasará por la Sala Mamba! el próximo día 21 y por El Batel de Cartagena el 13 de diciembre. Y como hemos entrado en el terreno de las guitarras e, incluso, el heavy, es buen momento para recordar que este año pasan por la capital del Segura dos bandas de primer nivel internacional como los power-metaleros alemanes Primal Fear (1 de octubre, Garaje Beat Club) y los finlandeses Lordi (9 de octubre, Sala Mamba!), que ya estuvieron hace unos años en el Rock Imperium y que ahora regresan a la Región con sus estrambóticos disfraces y el himno atemporal con el que ganaron Eurovision en 2006, Hard Rock Hallelujah.

Lordi. / L.O.

Otras bandas internacionales y de carácter alternativo que cabe subrayar en el calendario de conciertos son los legendarios Fuzztones, banda pionera en rescatar el garage rock sesentero dentro de la escena punk neoyorquina de los ochenta, y que el 15 de octubre volverán a Garaje Beat Club, y los ingleses Bad Manners, grupo clave del movimiento 2 Tone (el del segundo resurgimiento del ska, a finales de los setenta) y que el día 22 de ese mes pisarán también las tablas de GBC. También los noruegos Leprous, punta de lanza del rock progresivo moderno, que ya actuarón el año pasado en la Mamba! –a la que vuelven el 1 de noviembre– como invitados en la final del CreaMurcia ‘Pop-Rock’, y, por supuesto, The Waterboys, viejos conocidos, que vuelven el 29 de noviembre para presentar en este mismo espacio su nuevo disco, Life, death and Dennis Hopper (2025).

Nacional

En la sección de Cultura de laopiniondemurcia.es tenemos una agenda con todos o la inmensa mayoría de los conciertos anunciados hasta final de año, y las sensibilidades entre los melómanos son múltiples, con lo que recomendamos visitarla para no perderte la visita de tu banda favorita (que no tiene por qué ser ‘de masas’ ni mucho menos internacional). Sin embargo, hay un buen puñado de actuaciones que brillan por encima del resto por distintos motivos. Por ejemplo, el 15 de noviembre regresa a Murcia Ismael Serrano, pero lo hace de la mano de la Orquesta Sinfónica de la Región (en el Villegas), y La M.O.D.A., La Maravillosa Orquesta del Alcohol, pone fin a un descanso de cerca de dos años con un nuevo disco –que saldrá este otoño– y una gira que pasará por Murcia, por la Mamba!, nada más empezar y que cuenta con dos fechas: 21 y 22 de noviembre. También han anunciado recientemente un doble bolo en dicha sala Siloé (16 y 17 de octubre).

Muy interesante es la programación del ‘CicloGénesis’ de Cooperativa Ítaca, que arranca el día 20 con una matiné a cargo de The New Raemon. Y es que, pese a que hablemos de conciertos íntimos -el aforo es muy reducido- y, en su mayoría, acústicos o con banda e instrumentación reducida, hay nombres importantes como los de Soleá Morente (24 de octubre), Queralt Lahoz (25 de octubre), McEnroe (7 de noviembre) y Pablo und Destruktion (13 de diciembre). Y en la REM destaca la visita, el día 22 del penúltimo mes del año, de los mallorquines L.A., para quienes Murcia es terreno conquistado.

El año que viene se prevé cargadito: con Zahara, Fito, HammerFall y Dani Martín

Otras fechas a tener en cuenta son, por ejemplo, la presentación que el próximo día 20 tendrán en la Sala Mamba! los locales Piezas & Jayder y, si hablamos de rap old school, la del alicantino Nach el 18 de octubre, en esta misma sala. En lo que respecta al flamenco, el día es el 22 de noviembre, fecha elegida para una nueva visita del genial cantaor toledano Israel Fernández, que estará en el Teatro Circo con Antonio ‘El Relojero’, y, para cerrar este 2025, el último concierto programado hasta el momento también tiene miga: los icónicos Burning en Garaje Beat Club el 27 de diciembre.

Y ojo, porque para 2026 ya hay algunas fechas importantes en el calendario: Zahara en acústico en el Teatro Circo (10 de enero), los suecos HammerFall en la Mamba! (18 de enero), Fito & Fitipaldis en el Palacio de los Deportes (21 de febrero), el regreso de Ángel Stanich en la REM (27 de febrero), Maldita Nerea en El Batel de Cartagena (7 de marzo) y Dani Martín en la Plaza de Toros de Murcia (26 de septiembre). Bueno, y, por supuesto, el gran día de Viva Suecia en el Espacio Norte, el 17 de octubre. Pero para eso queda más de una año y mucha música por delante.