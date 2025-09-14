Carlos Bassas triunfa en un Cartagena Negra que honra a Rosa Ribas

La historia de "tres generaciones de mujeres surgidas de un útero maldito" -así lo define la propia sinopsis del libro- le ha valido a Carlos Bassas del Rey el IX Premio de Novela Cartagena Negra, que recogió el sábado en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy: el momento álgido de una noche -de toda una edición- que dejó otros premiados como Rosa Ribas, que vio reconocida toda su carrera por estas jornadas literarias que acaban de clausurar su undécima edición.

El gaditano Benito Olmo, por Tinta y fuego, y el madrileño Paco Gómez Escribano, por Después de la derrota, fueron los otros dos finalistas de una noche que terminó con Luna, del barcelonés (aunque afincado en Pamplona) Carlos Bassas atravesado por unas cuantas balas: el particular trofeo que identifica al ganador del Premio de Novela Cartagena Negra. "Tengo la fortuna de leer a mis compañeros finalistas, y he aprendido mucho tanto de Benito como de Paco, de uno la manera de manejar las tramas, del otro la perfilación de personajes, y cualquiera de los dos merecía este premio", aseguraba el ganador sobre sus compañeros, con quienes previamente había compartido una mesa redonda moderada por Antonio Parra Sanz. Al recoger el marco con su novela 'tiroteada', pues el premio no tiene dotación económica, el autor afirmó estar feliz tras haber sido finalista en otras dos ocasiones: "Es una muestra de que mis principios literarios llegan e interesan a los lectores".

Otros premios

El Premio de Novela Cartagena Negra puede ser el más esperado de cada edición -con permiso del Premio de Honor-, pero no fue el único que fue entregado el sábado en la sala de la ciudad portuaria. El escritor valenciano Salva Alemany recibió el II Premio Philip Marlowe (que busca descubrir nuevos talentos) por Hotel California, una novela "sobre lo expuestos que estamos a los golpes de la existencia", según detalla la organización. Por su parte, el Premio del Concurso de Cortometrajes fue para el cienasta barcelonés Cristian Beteta por Ángulo Muerto, "una reflexión sobre el bullying y los peligros de tomarse venganzas irreflexivas".

Anteriormente a esta jornada de clausura, Rosa Ribas recibió el Premio de Honor de las jornadas, un galardón que reconoce la trayectoria de una autora que, en palabras de la organización del evento, "dio una nueva dimensión a este género en España". "Cartagena es casa y aquí me siento bien leída, y al mismo tiempo me enorgullece haber visto cómo ha ido creciendo este festival", aseguró la barcelonesa, que este año ha publicado nueva novela, Los viejos amores.

El galardón Icue Negro fue a manos de Juan Moreno Lorite por Los huesos del gato, y María Elena del Baño Aledo ganó el Concurso de Microrrelatos 'Deje aquí su sombrero' -por segundo año consecutivo- con Castigo ejemplar.

Pensando en 2026

Al cierre de las jornadas, el director de contenidos de Cartagena Negra, Francisco Marín, desveló que ya tienen la mirada puesta en la próxima edición, que se celebrará del 7 al 12 de septiembre del año que viene. Con la de 2025 recién clausurada, el balance es positivo: los índices de asistencia, detallan, han sido "bastante elevados", lo que se traduce en impulso para sus organizadores para seguir y, además, para seguir "mejorando año tras año".