Bullas se prepara para su 33ª Muestra de Teatro en Otoño

Del 28 de septiembre al 2 de octubre, el Auditorio de la Casa de la Cultura de Bullas acogerá la 33ª edición de la Muestra de Teatro en Otoño de la localidad. La selección de espectáculos abarca, en tan solo cinco días, desde el teatro musical hasta la comedia y el drama contemporáneo, contando para ello con el trabajo de compañías de reconocido prestigio, la mayoría de ellas, murcianas.

El programa, cuyas obras comenzarán todas a las 21.30 horas, arrancará el domingo 28 de septiembre con la compañía de teatro local Matícate y El desafío, su adaptación de FitzRoy de Jordi Galcerán, dirigida por Manuel de Reyes. En ella, cuatro mujeres intentan conquistar la cumbre del FitzRoy por una de sus rutas más peligrosas. Atrapadas por el mal tiempo, la espera se convierte en un viaje emocional donde afloran tensiones, confesiones y conflictos internos.

El lunes 29 será el turno de Bodas de sangre, el musical, una producción de la compañía Agosto del 36 que rinde homenaje al clásico de Federico García Lorca desde una perspectiva moderna. Con música en directo, mezcla el texto original con una estética que conjuga lo tradicional con lo contemporáneo.

El día 30 podrá verse la comedia Baldosas, de Zarco Teatro. La obra narra el recorrido de una pareja joven durante 25 años en su intento de conseguir un hogar propio, enfrentándose a dificultades económicas y emocionales. Con una mezcla de humor y ternura, la pieza aborda la importancia de los pequeños logros en la vida cotidiana.

Ya el primer día de octubre llegará Lo más hermoso todavía, un drama de Alquibla Teatro que se adentra en temas como la memoria, la vejez y el legado artístico: un canto poético al paso del tiempo y al poder de la memoria frente al olvido con el que la compañía murciana cierra su Trilogía del camino.

El cierre del ciclo llegará el 2 de octubre con Querida Ágatha Christie, de Txalo Producciones. Ambientada en el Hotel Taoro, esta obra presenta un encuentro ficticio entre la célebre escritora británica y Benito Pérez Galdós en una noche crucial para la protagonista en que la ambos personajes reflexionan sobre la vida, la literatura y la muerte.

Como en años anteriores, la Muestra de Teatro en Otoño cuenta con un cupo de abonos para quienes deseen disfrutar de toda la programación a un precio de 35 euros. De igual forma, se pueden adquirir entradas para las obras de manera individualizada y todas están entre los 7 y los 10 euros. Las entradas se pondrán a la venta el miércoles en la página web entradas.bullas.es.