Antonio somos todos

Querido Antonio: cómo me gustaría que hubieras podido vivir por unos segundos la espectacular inauguración de tu homenaje en el Almudí. Estábamos allí casi todos, al pie del cañón, preparados para dar la cara junto a las obras que habíamos realizado en honor a tu figura y tu obra. Junto a los autores que fuimos convocados, también estaban nuestras familias, amigos, aficionados al arte, empresarios, galeristas, escritores, periodistas, políticos… Querido Antonio se convertía así en una de las exposiciones con más éxito y afluencia de público que uno recuerda en este lugar. Aparte de la generosa aportación de Lola, claro, todo esto se lo debemos a Vicente Martínez Gadea, el gran artífice de tu homenaje, el amigo que, durante varios meses, se ha entregado en cuerpo y alma para que la muestra, finalmente, fuera lo que es: un ejemplo de montaje y de coordinación difícilmente superables.

Por circunstancias no pude estar durante la presentación matutina, pero sí en la de la tarde, donde nuestro querido alcalde, José Ballesta, junto al propio Vicente, Carmen Artigas, Marcos Salvador, Ángel Haro, Ángel Montiel y Lola Paz –creo recordar–, dirigieron unas emocionadas palabras en tu recuerdo. Después, y como es habitual en las inauguraciones, la comitiva presidencial recorría toda la muestra con la participación momentánea de algunos autores cuando de su obra se trataba.

Llegados a este punto, Antonio, también debo confesarte que la sensación que tuve durante todo el tiempo en el que se estuvo gestado la exposición, pero, sobre todo durante la propia inauguración, fue que, ni tu obra, ni tu figura, estaban siendo el fin de todo esto, sino simplemente el medio, una mera excusa camuflada, eso sí, de muy buenas intenciones. Creo que, en el fondo –y hasta casi en la forma–, lo que todos estamos viviendo a través de tu homenaje era una especie de gran autohomenaje colectivo. Junto a esa felicidad casi infantil que se reflejaba en nuestros semblantes –una de esas felicidades colectivas que de vez en cuando propician las sociedades y que no se sabe muy bien a qué responden–, sobre las diversas estancias del Almudí, pero también y como agazapado entre el aire festivo de sus salas y los ecos alegres que rebotaban de sus bóvedas, se percibía una especie de inquietud existencial acelerada, de nerviosismo colectivo, de acechante vacío. Aquel gentío, aquel griterío ensordecedor, aquellas miradas nubladas de emoción, no parecían estar produciéndose en tu recuerdo, sino que, más bien, parecían ser como la euforia que sentimos cuando hacemos una especie de reclamación, de reivindicación colectiva. Ay, pero ya sabemos que solo se reivindica lo perdido o lo que está por perderse, lo que ya va significando menos, que más.

Sí, está claro, creo que este 5 de septiembre pasado podría representar un punto de inflexión en nuestra forma de entender el arte. Ese día estábamos firmando, entre todos, un certificado de muerte, pero de nadie en particular –y menos el tuyo–, sino de toda una generación, de todo un tiempo que, a partir de ahora, habrá que delimitar, pero cuya vitalidad estamos viendo que se disuelve aceleradamente, como un azucarillo sobre ese líquido hirviente que supone siempre la realidad.

Resultaba muy extraño que en una exposición artística casi no hubiera jóvenes. Y creo que en eso estaba la clave, en esa desafección generacional que ahora comprobamos de forma manifiesta y que los historiadores de arte –tan atentos siempre a todo lo medible, tangible y, sobre todo, vendible–, pronto empezarán a teorizar. Hace ya más de un siglo que comenzó a evidenciarse –en realidad, comenzó con la llegada del pensamiento abstracto hace miles de años–, pero el tiempo que vivimos es un tiempo acelerado y ya no responde en absoluto al tiempo natural del hombre. Tu vuelta a esa Nada de la que todos venimos y hacia la que todos caminamos se produjo en 2024, pero tu homenaje en 2025, justo un año que, por ser representativo del primer cuarto de siglo, resulta muy propicio para conmemorar una muerte evidente y dejar paso a otra evidente vida: esa que ahora dominan la virtualidad, la inmediatez sin espera –es decir, sin tiempo–, la infinitud de la identidad, la artificialidad de la inteligencia… Y es que no solo han llegado para quedarse, sino también para certificar la defunción de todo un tiempo ya agostado, aunque algunos aún podamos seguir contándolo.