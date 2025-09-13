Artes escénicas
El Apolo arranca con Utópolis y sigue con teatro, música y comedia
Humoristas de la talla de Miki Dkai, Aryel Altamar y Agustín Jiménez pasarán por El Algar, así como actrices de calado como Emma Ozores
L. O.
El Teatro Circo Apolo de El Algar ha presentado sus propuestas para este otoño, que incluirán comedia, teatro, música y espectáculos familiares durante los meses de octubre a diciembre. En concreto, la temporada arrancará con el festival Utópolis –entre el 3 y el 5 del próximo mes–, un evento que aúna teatro, títeres, danza, instalaciones participativas y experiencias inmersivas con el objetivo de acercar la cultura de manera innovadora y accesible. Entre las piezas más destacadas de esta edición se encuentran la obra Feriantes, de El Patio Teatro; H y Carena, de La Córcoles; Parias y Vida, de Javier Aranda, y Steam pinballs y El onírico interior, de Holoqué.
Tras el festival, el Apolo ofrecerá espectáculos para todos los públicos como Gilipollas por el mundo (con Carolina Noriega, día 17), El último que apague la luz (con Emma Ozores, día 18), Me hago mayor (día 19), Cádiz (día 24) y El aspirante (día 31). Y en noviembre, el teatro circo de El Algar combinará teatro y música con el concierto de Trivox a Il Divo (día 8) y las obras: El del videoclub (día 9), El Submarino (día 14), Un viaje sin retorno (día 22), La loca historia del mago de Oz (día 23), Animal de compañía (con Jorge Bolaños, día 28) y Polvo serán, mas polvo enamorado (día 29).
Mientras que diciembre estará marcado por espectáculos familiares y navideños, así como monólogos de comedia de Miki Dkai (día 5), Aryel Altamar (día 12) y Agustín Jiménez (día 14). Las entradas para estos y el resto de los espectáculos, así como información detallada de las obras y horarios, está ya en www.teatrocircoapoloelalgar.es.
