"En la industria musical está bien fingir ser andaluz pero no tanto serlo"

María Peláe nació cantautora y se hizo folclórica en el día a día, aprendiendo de las grandes y bebiendo de su tierra. De voz valiente y acento sin pedir permiso, la artista malagueña camina entre la copla y el activismo con una soltura impecable. Con El Evangelio (2025), su nuevo disco, santifica a las mujeres que dijeron verdades como puñales y rinde homenaje a esas divas que con bata de cola rompieron moldes. Folclórica y moderna, Peláe no solo canta, predica, y esta noche lo hará desde las tablas del Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

¿Cómo nació El Evangelio, este disco que convierte a folclóricas en verdaderas santas del flamenco?

Era una idea que venía macerando desde hace años. Siempre me fascinó esa expresión que decían nuestras madres: «Esa mujer ha dicho el Evangelio por la boca». Yo iba apuntando frases de grandes flamencas y folclóricas que habían soltado verdades enormes en contextos donde no se solían permitir. Sentí que debía darles un lugar, hilarlas como un concepto común. Así nació este disco, en el que cada canción representa un evangelio inspirado en una mujer que, con arte y valentía, dijo su verdad.

¿Quién es Santa Asunción, la santa que abre el disco?

Ésa es mi madre. No se llama Asunción realmente, es su nombre simbólico. Yale está dedicada a ella, porque siempre ha estado ahí y es una gran promulgadora del Evangelio.

¿Qué significa ‘yale’?

Realmente es una palabra inventada que viene de ‘yeli’, que significa «la que puede engendrar» en el dialecto pseudoárabe, de cuando estábamos haciendo el cambio al cristianismo. Y de ahí me inventé esta palabra, que significa «cuando una revive gracias a su madre». Es la parte más adulta después de los procesos complicados de la vida. Cuando tú caes y tu madre está ahí, después de un yali vine un yale.

¿Y las demás santas?

Es una variedad muy amplía. Por ejemplo, con Según Santa Anica me refiero a Anica La Piriñaca, otra de las grandes cantaoras. También está Santoral (Según Santa Matilde) por Matilde Coral, una bailaora maravillosa que dijo: «Si a todos los jefes de Estado les gustara un poco el flamenco no habría guerras».

¿Cuál fue la frase que más te impactó?

Hay una muy especial para mí, más que nada porque no está ni en vídeo ni en entrevistas de radio, y es el caso de la canción La llave del mar (Según Santa Maribel), que es de Martirio. Ese evangelio lo escuché en directo en su concierto del 30 aniversario y lo dijo al hablar de su hijo, que es componente de la banda [el guitarrista Raúl Rodríguez]: «Lo más bonito que le puedes enseñar a tu hijo es el arte porque así nunca se va a sentir solo». Estaba sola viendo ese concierto, fue en 2016, y lo apunte como «El evangelio según Martirio», sin saber que en algún momento iba a sacar un disco sobre esto.

¿Que le supone rendir tributo al legado de estas mujeres?

Es un acto de justicia a todas las grandes figuras fememninas. Muchas veces normalizamos sus frases sin entender el contexto histórico. Cuando Rocío Jurado dijo: «Yo soy pro-gay» todavía no existía ni el matrimonio igualitario en España. Por eso intento que cada canción diga una verdad, porque un evangelio no es más que la verdad contada según alguien y, llevándola un poco al territorio cristiano, creo que esas grandes verdades son para santificarlas, cuanto menos.

Siempre se ha declarado como una persona «muy folclórica en el día a día», ¿cree que folclórica es algo con lo que se nace o se puede ir aprendiendo con los años?

Creo que hay un germen que se lleva dentro, pero también se cultiva. Durante muchísimos años he querido aprender de las más grandes, pero también de otras compañeras que yo creo que dentro de unos años consideraremos también folclóricas. También es cierto que me considero más cantautora que folclórica, pero mi admiración por ellas hace que quiera acercarme constantemente a este mundo.

¿Quiénes cree que serán las folclóricas del mañana?

Pastora Soler, Rosalía, Vanesa Martín… Si entendemos el folclore como algo del folk, de lo que nace de nuestra tierra. Igual que en su momento el indie era el que se pagaba todo y hoy es el que hace un tipo de música que se le llama indie.

¿Cuál es la canción más especial de El Evangelio?

La llave al mar es una farruca muy sentida, y en directo se convierte en un ritual, con dos bailaoras que la interpretan. También me hacía mucha ilusión tocar bulerías en este disco. Y La perra de Despeñaperros era una necesidad que crecía en mí.

En cuanto a la evolución como artista, ¿qué le supone este disco?

Tenía muchas ganas de sacar un disco conceptual, que todo tuviera un concepto, porque yo, además de dedicarme al arte he estudiado Trabajo Social y Antropología. Entonces, mezclar el arte con lo que yo siento, con lo que quiero expresar, con un poquito de contextualizar, de historia y de por qué, para mí ha sido un lujo .

¿Alguna vez ha sentido que su acento y su raíz andaluza han sido una barrera en la industria musical?

Los conciertos son territorio seguro. Las barreras por el acento me las encuentro en el día a día y en los medios, ¿no? En los medios nacionales e incluso a veces de Despeñaperro para abajo, que nos echamos tierra a nosotros mismos. Por eso escribí La perra de Despeñaperros, porque en este disco he tenido reuniones en las que me han dicho que sueno «demasiado sureña» como algo malo. Después todos los artistas meten palmas en sus canciones y lo petan en la radio. Parece que está bien fingir el andaluz pero no serlo. Me apetecía mucho ponerlo en valor porque creo que no nos enseñan ni un mínimo de la historia de nuestra tierra. Aprendemos la de Castilla, pero no la de Andalucía.

¿Qué le dirías a esa María Peláe que cantaba en teterías soñando con vivir de esto?

Que se relaje… Aunque no me habría hecho caso. Le diría que nada era tan dramático como parecía, y que siguiera igual, porque de ese empuje vienen muchas cosas buenas.

Y si tuvieras que escribir el mandamiento número 11 de El Evangelio, ¿qué diría?

«Ser buena gente, que no cuesta nada». Creo que con eso se abarca casi todo.