María Peláe, dando candela en Murcia

María Peláe, la Lola Flores del siglo XXI -como ya se la conoce-, aterriza en Murcia este sábado con su gira El Evangelio dando candela, arte y ¡mucha alegría! Desde niña se quedó deslumbrada por tres mujeres -además de su progenitora- que han guiado su carrera, y a las que tomó como referencia: Lola Flores, Rocío Jurado y Celia Cruz. De madre bailaora y bisabuela cantaora, lleva dando guerra desde hace más de 12 años. Estaba llamada a seguir la tradición del arte. Iba para médica cuando se subió a un escenario por casualidad, y eso hizo que cambiara el fonendoscopio por el trabajo social, primero, y después por la antropología, muy presentes en sus letras. Su versatilidad la ha llevado a trabajar en espectáculos de diferente índole, como actriz y como cantante. También se ha labrado un hueco importante como compositora: suyos son dos temas finalistas para representar a España en Eurovisión (Arde, interpretado por Aitana, y Nadie se salva, a cargo de Miki Núñez y Natalia Lacunza).

Tras su primer álbum, Hipocondría (2017), la malagueña comenzó un innovador proyecto, llevando a un sonido actual su esencia más pura. Igual canta una copla, un fandango, o entona ritmos urbanos. En 2022 reeditó (y expandió) La Folcrónica, su segundo disco, con varios temas nuevos. Ahora regresa con su álbum El Evangelio. Así lo ha presentado: «Del griego ‘euangélion’: traer una buena nueva. Cada cual con su verdad, y como la quiera contar. Prepárense porque hemos venido a decir el Evangelio». Se publica dos años después de Al baño María, que incluía el tema con el que participó en la tercera edición del Benidorm Fest (‘Remitente‘).

Tras el éxito de sus anteriores trabajos, María Peláe viene con un espectáculo donde cada canción es una verdad contada con arte y pasión. El Evangelio es un viaje musical inspirado en la voz del pueblo, en las historias que merecen ser contadas y en la fuerza de mujeres que han marcado su propio camino. Con su sello inconfundible, llena sus canciones de compás flamenco, acento andaluz y compromiso social; fusiona flamenco, pop, crítica, humor y mucho estilo en un show vibrante y emotivo, lleno de fuerza.

Sábado 13 de septiembre. Auditorio Víctor Villegas, Murcia. 21.00 horas. Desde 20 a 70 €