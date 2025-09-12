El Luzzy volverá a levantar el telón con clásicos y teatro contemporáneo

El Ayuntamiento de Cartagena presentó este miércoles su programación teatral de otoño para el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Se trata de una selección de obras –seis en total– que rinde homenaje a clásicos como García Lorca y José Zorrilla –con su tradicional Tenorio–, pero que también apuesta por el humor más ácido y los números musicales.

En concreto, el curso escénico en este espacio arranca el 16 de octubre con Te amo, Lorca, a cargo de Gitanas a Escena, una compañía de teatro dirigida por la actriz, artista y escritora Coco Reyes. En ella, la que es la primera formación teatral compuesta exclusivamente por mujeres gitanas rinde tributo al gran poeta y dramaturgo granadino a través de la lectura dramatizada de una selección de sus textos.

Las siguientes en tomar las tablas serán, el día 23 de ese mismo mes, las chicas de Doble K Teatro, que presentarán en el Luzzy Gamberras. Adaptación teatral de I love Camerra, obra del dramaturgo checo Boleslav Polívka, se trata de una comedia que sumerge al público en un delirante casting publicitario para elegir a la protagonista del nuevo spot de una conocida marca de comida en lata para perros. En él, tres mujeres con personalidades y habilidades tan únicas como poco convencionales competirán en hilarantes pruebas y, entre fallos y bailes improvisados, harán reír al público del Luzzy con escenas absurdas que desbordan creatividad y sátira.

El 29 de octubre, cercano al Día de Difuntos, Ditirambo Espectáculos presentará Doña Inés del alma mía, basada en el mito romántico del Tenorio, de José de Zorrilla. La representación, a la que se le ha realizado una dramaturgia especial, centra el foco en el escultor del panteón de la familia, que desde un primer plano cuenta su visión de lo transcurrido en aquella Sevilla del siglo XVI, resucitando las voces de don Luis, doña Brígida y, por supuesto, don Juan y doña Inés. Una pieza que conserva el carácter clásico de la original, pero aporta elementos novedosos y acercamiento al público. Esta función, además, será de entrada gratuita hasta completar aforo.

Elenco de 'Gamberras', de Doble K Teatro / L.O.

El día 20 de noviembre será el turno de Zoo Cabaret y su espectáculo Spanish bizarro, «a ratos teatro, a ratos algo parecido al cabaret; a ratos reivindicativo, a ratos insustancial». Así definen sus responsables este pieza protagonizada por seis fieras, seis animales de escenario en peligro de extinción que vienen a invadir las tablas del Luzzy al ritmo de la música, con bailes, coreografías, playbacks y una cantidad desmedida de humor absurdo. En definitiva, un grupo de polifacéticos artistas resucitando un «género muerto» y dando «una nueva forma al anquilosado y casposo estilo de la revista, creando el nuevo burlesque, el cabaret de Sureste, el hijo deforme de la revista clásica y el humor más negro, actual y disparatado», señalan.

Se han establecido precios populares para las obras que no cuentan con entrada gratuita

Ya en diciembre, el día 4 se presentará en el Luzzy ¿Demasiadas mujeres?, de Enredós Teatro. La obra presenta a dos actrices que deberán afrontar el estreno de su nueva función mientras se enfrentan a sus propios miedos, inseguridades y conflictos. Además, en la pieza teatral que representan encontrarán los espectadores a diferentes personajes de la literatura, la historia, la mitología y la ficción. Estos hablarán, a través de las actrices, de su vida y de las historias que les tocó vivir en la época a la que pertenecieron, unas veces enfrentándose a ellas y otras, simplemente, padeciéndolas; historias contadas unas veces en clave de humor; otras, desde la tragedia, y otras, simplemente, desde el realismo. Con afán de retratar el papel de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia –haciendo hincapié en la necesidad de derribar los prejuicios–, la función cuenta también con entrada gratuita, hasta completar aforo.

Zoo Cabaret visita el Luzzy con su espectáculo 'Spanish bizarro' / L.O.

Y, por último, una obra para los más pequeños de Cartagena: Y entonces... ¡cataplán! Cortesía de la compañía murciana PupaClown, la obra está protagonizada por tres payasos que encuentran un libro de cuentos maravillosos. Pero hay un problema y los cuentos desaparecen, así que no tienen más remedio que ir a buscarlos para volverlos a juntar. La tarea no es fácil porque la calabaza de la Cenicienta se ha mezclado con la lámpara de Aladino, los lobos de Los tres cerditos, Los siete cabritillos y Caperucita Roja se han juntado para hacer una canción, la manzana de Blancanieves se la ha comido quien no debe… ¿Conseguirán Pipa, Membrilla y Golosino arreglar esta locura antes de que llegue el «Colorín colorado»? La respuesta, en el Luzzy el 19 de diciembre.

Las entradas ya están a la venta a «precios populares» en www.cultura.cartagena.es y, los miércoles, en la taquilla del Luzzy. Los interesados podrán comprar allí sus entradas –siempre con tarjeta de crédito– de 10.00 a 14.00 horas. Además, las personas mayores de 65 años obtendrán descuento en sus localidades.