Juan Magán y Nacha Pop pasan por las fiestas de Molina este fin de semana

Juan Magán, reconocido por sus éxitos multiplatino y diamante, actúa este sábado en las fiestas de Molina de Segura. Con siete nominaciones al Latin Grammy, ha liderado descargas y listas internacionales, destacándose como compositor, intérprete y productor en la industria musical.

No sigues modas (2011) fue la canción Juan Magán con la que empezó la leyenda del electrolatino en España. Fue una de las canciones más escuchadas, se coló en todas las listas, y sigue sonando. No es casualidad que Juan Magán haya querido lanzar una segunda parte literalmente, con la misma melodía, y contando qué le pasó a la protagonista de aquella canción: parece que ahora lleva una vida más sana y que ha rehecho su vida: "Por fin ya sonrió, no está tan sola, porque ella comprendió que ya llegó la hora de hacer su vida, siempre lo que el cuerpo le pida. Ya no mezcla weed con bebida, y quiere bailar más". La canción ha contado con Garabatto en la producción, así que cada vez que suena en cualquier festival la gente se vuelve loca. Y es que el electrolatino no pasa de moda.

La carrera de Juan Magán, auténtico rey del electrolatino sobre todo en España, está llena de hitos, y se ha posicionado como el artista español con mayor número de reproducciones y descargas en el mundo. Después de No sigues modas llegaron Te voy a esperar, Bailando por ahí, Verano Azul Mal de Amores...

El salto internacional de Magán llegó en 2009, tras años de gira por Europa y América. Su álbum The King is Back: #LatinIBIZAte se popularizó en México, España, Estados Unidos o Centroamérica; fue disco de platino, nominado a los Grammy Latinos en 2012.

Magán ha actuado en casi toda América Latina y también en todas las grandes capitales de Estados Unidos y Canadá, en escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York o el Estadio Azteca de México. Ha sido un factor clave en la actual pujanza de la música latina. Impulsor de un sonido con poder de seducción internacional y defensor del respeto a nuestra herencia musical, ha sabido interpretar lo que necesitaban las pistas de baile del siglo XXI.

Sabe bien lo que es la fiesta y cómo subir la temperatura, y es que con los temas de este hitmaker el lema es claro: “No Nos Vamos hasta que se apague la discoteca”. Sus canciones arrasan en realities, radiofórmulas y pabellones deportivos, pero su verdadera relevancia la encontramos en su gancho global. No es casualidad que pertenezca al podium de nombres españoles que más suenan fuera de nuestras fronteras. Se ha ganado el respeto del olimpo del pop internacional, como demuestran sus colaboraciones con Enrique Iglesias, Gente de Zona, Nelly Furtado, Don Omar, Paulina Rubio, Belinda, Manuel Turizo, Cali y el Dandee, Sebastian Yatra, Farruko, la Mala Rodriguez... Nadie como él para reventar la pista.

Sábado 13 de septiembre. Recinto de Eventos de Molina de Segura (REMO) 22.00 horas.

Nacha Pop, Nadie puede parar

La veterana banda madrileña Nacha Pop en una imagen reciente. / L. O.

La Movida no se entendería sin Nacha Pop, con todo respeto al resto de grupos de aquella época. Ahora, con Nacho García Vega al frente, están de actualidad tras haber publicado un recopilatorio (Chica de Ayer y otras canciones que consiguen que te pueda amar) y un libro (No, no me olvido); incluso editaron un nuevo álbum bajo el nombre de Nacha Pop: Efecto inmediato, primer trabajo de estudio en treinta años,. íntegramente compuesto por Nacho García Vega -con la guitarra de Antonio Vega sonando en una de las canciones, Haz el favor-, producido por Tony Carmona. Claro que falta un pilar fundamental, Antonio Vega, pero no es un grupo que regrese, sino que ya estaba en movimiento. Su participación en las fiestas de Molina servirá para redescubrir en directo los himnos que definieron una época y para conectar con ese espíritu que aún perdura.

En 2007 se produjo la reunión de los dos primos en una gira que resultó todo un éxito, y de la que quedó constancia en el CD+DVD Reiniciando. Tuvimos ocasión de disfrutar ese año del regreso de Nacha Pop con ocasión de su paso por Murcia actuando en el Lemon Pop, y también pasaron por el Caravaca Power Pop.

Formados en 1978 por Nacho García Vega, Antonio Vega y Carlos Brooking, Nacha Pop marcaron a toda una generación con un repertorio que va del pop más melódico al rock más cañero. Temas como Una décima de segundo, Vístete o la inmortal Chica de ayer siguen emocionando décadas después. Tras su separación en 1988 y el triste fallecimiento de Antonio Vega en 2009, Nacho G.Vega ha mantenido vivo el legado del grupo con giras y nuevas grabaciones. En 2024, en plena gira, tuvieron que detener los shows previstos por un contratiempo de salud de Nacho, del que se ha recuperado, y tras el parón se ha lanzado nuevamente a la carretera.

Nacha Pop mezclan energía, sensibilidad y letras nacidas del contraste entre las personalidades creativas de Nacho y Antonio , cuya influencia sigue viva en cada concierto. Nacho reactivó el grupo en 2013; volvían a salir a la carretera, aunque ya, lamentablemente, sin la presencia del autor de «La chica de ayer» en esta nueva etapa. Nadie puede parar.

Sábado 13 de septiembre. Plaza de España. Molina de Segura. 22.30 horas