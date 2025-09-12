Juan Dávila llenará cuatro veces El Batel de Cartagena con 'El palacio del pecado'

Lo de Juan Dávila es un fenómeno difícil de explicar. O..., bueno, no tanto: el madrileño, ‘simplemente’, llena allá por donde va. Y no solo llena, sino que suma un segundo, un tercero e incluso un cuarto pase y estos también acaban colgando al poco de publicitarse el cartel de ‘Sold out’. Y eso es lo que ha pasado con la apertura de la temporada escénica de El Batel de Cartagena: que se la han encargado a Dávila –de la mano del festival Murcia Sonríe– y entre hoy y el domingo abarrotará hasta en cuatro ocasiones el auditorio con su espectáculo El palacio del pecado. Eso sí, una advertencia previa: es el rey de la improvisación, de la interacción con el público y no tiene vergüenza ninguna.

El palacio del pecado, con Juan Dávila ¿Cuándo?: Hoy (21.00 horas), mañana (18.00 y 21.00 horas) y el domingo (18.30 horas) ¿Dónde?: Auditorio El Batel, Cartagena ¿Precio?: Entradas agotadas