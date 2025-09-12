ARTES ESCÉNICAS
Juan Dávila llenará cuatro veces El Batel de Cartagena con 'El palacio del pecado'
El rey de la improvisación cuelga el cartel de no hay entradas en el auditorio de la ciudad portuaria
L.O.
Lo de Juan Dávila es un fenómeno difícil de explicar. O..., bueno, no tanto: el madrileño, ‘simplemente’, llena allá por donde va. Y no solo llena, sino que suma un segundo, un tercero e incluso un cuarto pase y estos también acaban colgando al poco de publicitarse el cartel de ‘Sold out’. Y eso es lo que ha pasado con la apertura de la temporada escénica de El Batel de Cartagena: que se la han encargado a Dávila –de la mano del festival Murcia Sonríe– y entre hoy y el domingo abarrotará hasta en cuatro ocasiones el auditorio con su espectáculo El palacio del pecado. Eso sí, una advertencia previa: es el rey de la improvisación, de la interacción con el público y no tiene vergüenza ninguna.
El palacio del pecado, con Juan Dávila
¿Cuándo?: Hoy (21.00 horas), mañana (18.00 y 21.00 horas) y el domingo (18.30 horas)
¿Dónde?: Auditorio El Batel, Cartagena
¿Precio?: Entradas agotadas
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- Detenido un conductor ebrio tras atropellar mortalmente a una mujer en Murcia
- Así se veía el centro de Murcia en los años 80: '100 veces más verde que ahora, todo mucho mejor distribuído
- El CAR consumió el anticipo de una subvención para fines distintos a los estipulados
- El Real Murcia ni ante el Atlético B ni frente a Fernando Torres
- La atracción de la Feria de Murcia que tiene aterrorizada a toda España: 'Da miedo que se desmonte
- Choque frontal entre Vox y Podemos ante un centro de menores blindado por la Guardia Civil