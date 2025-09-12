Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juan Dávila llenará cuatro veces El Batel de Cartagena con 'El palacio del pecado'

El rey de la improvisación cuelga el cartel de no hay entradas en el auditorio de la ciudad portuaria

El cómico madrileño Juan Dávila

El cómico madrileño Juan Dávila / L.O.

L.O.

Lo de Juan Dávila es un fenómeno difícil de explicar. O..., bueno, no tanto: el madrileño, ‘simplemente’, llena allá por donde va. Y no solo llena, sino que suma un segundo, un tercero e incluso un cuarto pase y estos también acaban colgando al poco de publicitarse el cartel de ‘Sold out’. Y eso es lo que ha pasado con la apertura de la temporada escénica de El Batel de Cartagena: que se la han encargado a Dávila –de la mano del festival Murcia Sonríe– y entre hoy y el domingo abarrotará hasta en cuatro ocasiones el auditorio con su espectáculo El palacio del pecado. Eso sí, una advertencia previa: es el rey de la improvisación, de la interacción con el público y no tiene vergüenza ninguna.

El palacio del pecado, con Juan Dávila

¿Cuándo?: Hoy (21.00 horas), mañana (18.00 y 21.00 horas) y el domingo (18.30 horas)

¿Dónde?: Auditorio El Batel, Cartagena

¿Precio?: Entradas agotadas

TEMAS

