Guada, Quique Gallo y artistas locales cierran el cartel del ‘CicloGénesis’

El ‘CicloGénesis’ de Ítaca pone el broche a su cartel de este año con la incorporación de Guada y Quique Gallo, junto a un total de dieciocho teloneros, casi todos locales, encabezados por Perdón, Aló Presidente, Ludie y Palomo Palomo, reciente ganador del CreaMurcia.

La bonaerense Guada, afincada en Madrid, ha colaborado con artistas como Jorge Drexler y Kevin Johansen y llega a Murcia el 26 de diciembre para presentar el adelanto de su próximo disco. Y, desde Valencia, Quique Gallo propone un pop luminoso y cotidiano, con melodías pegadizas y arreglos minimalistas. Tras su paso por proyectos como Yo Somos y Flores, estará en el Ítaca el 27 de noviembre.

En lo que respecta a los teloneros, Perdón estará con Papá Topo el 4 de octubre, mientras que la actuación de Palomo Palomo precederá a la de The Secret Society el 1 de noviembre y Aló Presidente abrirá para McEnroe el 7. También destaca la presencia de Helio el 31 del próximo mes (junto a La Estrella de David) y Mireya, Caray!, que serán teloneros de Hidrogenesse el 12 de diciembre.

Además, Manuel Leunam inaugurará esta segunda edición del ciclo en la matiné de The New Raemon del próximo día 20 y Ludie y NoName (reciente ganadores del CreaMurcia ‘Otras Tendencias’) estarán con Boyanka Kostova el 14 de noviembre. Otros nombres que se suman al cartel son los de Álex Ferrán (27 de septiembre), Jaju (3 de octubre), Los Pintores (25 de octubre), Descosiendo (30 de octubre), Verde Columbares (8 de noviembre), Aurora Plazza (15 de noviembre), Magda Simar (21 de noviembre), Estela Gris (6 de diciembre), Esnupi (19 de diciembre) y Samii (20 de diciembre).

Las entradas y la programación completa del ciclo –con algún sold out ya anunciado como los de McEnroe e Hidrogenesse– se pueden encontrar en la web cooperativaitaca.es. La catalana Queralt Lahoz también está a punto de agotar.