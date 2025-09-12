El festival de electrónica Elrow llegará a Murcia este otoño

Murcia se convertirá a finales de noviembre en el epicentro de la música electrónica. Y es que, por primera vez en su historia, el festival itinerante Elrow –una de las citas más importantes del género en nuestro país– aterrizará el día 29 en la capital del Segura con una versión XXL. De hecho, en coproducción con la murciana Monkey Pro, la organización prevé reunir a más de 20.000 personas en el nuevo Espacio Norte, junto al Estadio Enrique Roca.

Así lo anunciaron este viernes las compañías responsables del proyecto, que, aunque todavía no han confirmado nombres para este Elrow Murcia, sí han ofrecido a los aficionados algunas claves de lo que será esta gran fiesta de la electrónica. En concreto, ya sabemos que serán más de diez horas de música –desde las 16.00 horas– y que contará con dos escenarios. En concreto, uno de ellos –el principal– hará las delicias de los asistentes al presentarse como «un viaje sensorial inspirado en la contracultura de los años sesenta» (no en vano, se llamará Psychrowdelic Trip).

«Con una escenografía vibrante y colorida, el público se sumergirá en un ambiente lleno de flores psicodélicas, vehículos hippies y personajes surrealistas que invitan a la diversión y la inmersión total», apuntan los responsables del festival en una nota de prensa en la que aseguran que será «una de las producciones más emblemáticas de Elrow». Y es que la organización parece que apuesta por poner toda la carne en el asador de cara a esta primera visita a la Región: «Llevar Elrow a Murcia es muy especial para nosotros. Queremos que todos los asistentes vivan una experiencia inmersiva única, con música, escenografía y diversión sin límites”, explican Juan y Cruz Arnau, fundadores del festival.

De este modo, el del 29 de noviembre promete ser «uno de los eventos más destacados del calendario electrónico en España» durante este último tramo de 2025. Lo que se traduce en un nivel de expectación «máximo» y la previsión de «una gran demanda» de tickets. No obstante, las entradas todavía no están a la venta; habrá que esperar todavía unos días, igual que para empezar a conocer cuáles van a ser los protagonistas del evento. No obstante, esta misma semana se ha presentado el line-up para el Elrow de Tenerife y en él figuran nombres como los de AAT, Cera Khin, Deborah de Luca, Franky Rizardo, Patrick Mason y The Martínez Brothers: