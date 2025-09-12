Estrella Fugaz vuela sobre los cielos del post-indie

Una de las mentes más impredecibles, versátiles y transversales del pop estatal alternativo de autor vuela sobre los cielos del post-indie bajo el nombre de Estrella Fugaz, proyecto del toledano Lucas Bolaño, entre el folclore y la electrónica, desde el infraunderground, el DIY, la experimentación y la improvisación libre.

Bolaño ha publicado referencias de sus diferentes proyectos en netlabels y pequeños sellos nacionales e internacionales; formó parte del colectivo GRS (Grupo de Resistencia Sonora), dedicado a la programación y difusión de músicas marginales, y publicó varios discos bajo el seudónimo ELM. También ha colaborado en diferentes bandas: Glue Kids, Cabeza. Erissoma+Lucas Bolaño, La Estrella de David... Sus temas, construidos a partir de sampleos, sintes, percusiones, guitarra española y capas de voz, hablan de lo cotidiano y lo marciano en una mezcla de humor y nostalgia. Las relaciones personales, la paternidad, la España oscura o referencias a la ciencia ficción y los dibujos animados conforman los márgenes de este proyecto.

Estrella Fugaz publicará en octubre su tercer disco: Una casa espacial dibujada en un A4 (Intromúsica), y tendrá como hilo conductor la ruptura desde el punto de vista de la "oportunidad" para empezar algo nuevo y no como algo malo. A las colaboraciones que ya se han podido escuchar en los dos singles previos, como la de Tulsa, hay que sumar en el nuevo disco las de Fernando Alfaro (Surfin' Bichos, Chucho) o Marina de Repion.

Sobre las influencias de Estrella Fugaz, Bolaño ha dicho que son "bastante claras", sobre todo el indie noventero estadounidense, pero también el reggae o el dub. En directo, sus canciones se dilatan sobre bucles, coqueteando con el noise, el dub, el kraut, la indietrónica o la improvisación libre instrumental.

Sábado 13 de septiembre. Locoloco Vintage, Murcia. 12.00 horas