David Verdaguer llega a Murcia para mostrar su faceta como cantante de cabaret

El catalán David Verdaguer es especialmente conocido por su trabajo como actor, que le ha reportado ya nada menos que dos Goyas a la mejor interpretación masculina, por 'Verano 1993' (2018) y 'Saben aquell' (2023). Sin embargo, el también ganador de tres Gaudís llega a Murcia la próxima semana para demostrar que es un artista polifacético.

Y es que Verdaguer tomará las tablas de La Puerta Falsa los días 19 y 20 –en ambos casos, a partir de las 22.30 horas– para presentar un espectáculo íntimo y personal de piano cabaret acompañado de su socio, el pianista y compositor Oscar Machancoses. Una propuesta cargada de emoción, humor y mucho carisma que ha bautizado como 'Dos señoros' y es una invitación a repasar de una forma catárquica las miserias y contradicciones que se nos plantean al atravesar las crisis del tránsito hacia la edad madura.