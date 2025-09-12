ARTES ESCÉNICAS
David Verdaguer llega a Murcia para mostrar su faceta como cantante de cabaret
El laureado actor, ganador de dos premios Goya, estará la semana que viene en La Puerta Falsa con su espectáculo de piano ‘Dos señoros’
L.O.
El catalán David Verdaguer es especialmente conocido por su trabajo como actor, que le ha reportado ya nada menos que dos Goyas a la mejor interpretación masculina, por 'Verano 1993' (2018) y 'Saben aquell' (2023). Sin embargo, el también ganador de tres Gaudís llega a Murcia la próxima semana para demostrar que es un artista polifacético.
Y es que Verdaguer tomará las tablas de La Puerta Falsa los días 19 y 20 –en ambos casos, a partir de las 22.30 horas– para presentar un espectáculo íntimo y personal de piano cabaret acompañado de su socio, el pianista y compositor Oscar Machancoses. Una propuesta cargada de emoción, humor y mucho carisma que ha bautizado como 'Dos señoros' y es una invitación a repasar de una forma catárquica las miserias y contradicciones que se nos plantean al atravesar las crisis del tránsito hacia la edad madura.
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- Detenido un conductor ebrio tras atropellar mortalmente a una mujer en Murcia
- Así se veía el centro de Murcia en los años 80: '100 veces más verde que ahora, todo mucho mejor distribuído
- El CAR consumió el anticipo de una subvención para fines distintos a los estipulados
- El Real Murcia ni ante el Atlético B ni frente a Fernando Torres
- La atracción de la Feria de Murcia que tiene aterrorizada a toda España: 'Da miedo que se desmonte
- Choque frontal entre Vox y Podemos ante un centro de menores blindado por la Guardia Civil