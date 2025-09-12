Cuarteto de Nos, "una banda de rock rara" en la sala Mamba

Tras su paso por el Vive Latino de Zaragoza, llegan a Murcia Cuarteto de Nos, ganadores de varios Grammys y otros premios importantes. Llevan más de 40 años de carrera y se han convertido en una de las bandas de pop-rock referentes en América Latina.

Con 17 discos publicados, la icónica banda de rock alternativo uruguaya estrena Puertas, un álbum corto (solo ocho canciones que en total apenas superan los 30 minutos) pero fresco y poderoso, donde experimentan con distintos sonidos, géneros y estilos y muestran distintas facetas, guiados por la idea de abrir portales hacia universos distintos. Pero por encima de esa apertura estilística están sus cuidadas letras sobre cuestiones filosóficas y psicológicas que abordan abiertamente el mundo de las emociones con temas como la salud mental o el bullying, todo ello estructurado sobre una línea muy narrativa, construyendo cada tema como pequeños relatos protagonizados por diversos personajes.

Cuarteto de Nos se auto-definen como "una banda de rock rara". Desde 1995, cuando se convirtieron en la banda más popular de Uruguay con Otra Navidad en las trincheras (el disco más vendido de la historia del rock uruguayo), no han parado de crecer. Sus grandiosas melodías, sus afiladas letras, el manejo de la ironía, la crudeza y la autocrítica hicieron de ellos una banda única e inconfundible . El disco que les internacionalizó fue Raro (2006), con exitosas canciones como Yendo a la casa de Damián o Invierno del 92. Después llegaron Bipolar, Porfiado, Apocalipsis zombi o Lámina once, discos que los han convertido en una institución en su país.

A finales de 2024 sorprendieron con un lanzamiento doble, Miren para allá ( “El perro de Alcíbiades” / “Cara de nada”). Dos canciones complementarias y opuestas estilísticamente, pero que comparten el universo de la distorsión mediática, el desvío de la atención hacia lo que no es importante, el humo con todos sus simbolismos y cómo el pasado y el presente se vuelven contemporáneos.

Roberto Musso y compañía -Santiago Tavella les dejó recientemente- no solo utilizan elementos clásicos del rock, sino que también buscan sumergirse en distintos géneros. Incluso hacen cambios drásticos entre estilos sonoros durante un mismo tema, generando así canciones multifacéticas muy fáciles de escuchar, con un estilo inconfundible: letras con chispa, reflexiones disfrazadas de humor y un directo que no defrauda.

Viernes, 12 de septiembre, 22:00 horas. Sala Mamba. Entrada anticipada: 44€ (+ gastos)