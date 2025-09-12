'El cabaret de los hombres perdidos', un musical transgresor e irreverente

«Un joven desorientado huye en la noche, ha sido agredido y no tiene a dónde ir. Busca refugio y lo encuentra en uno de esos antros en los que suelen acabar las almas más solitarias y trasnochadas cuando la única compañía que persiguen es la de los tragos de una última copa». Este es el punto de arranque de 'El cabaret de los hombres perdidos', un híbrido entre musical y obra de teatro que llega este fin de semana a Murcia, en el marco de la programación del ciclo ‘Teatro en Feria’.

La pieza, que dirige el canario Israel Reyes –y que podrá verse sábado y domingo en el Romea–, es el resultado de la unión de varias productoras y hace escala en la capital del Segura dentro de una ambiosa gira nacional. El elenco de la pieza lo conforman Cayetano Fernández (Dicky), Leo Rivera (Destino), Supremme de Luxe (Lullaby) y Armando Pita, que se mete en la piel de un tatuador. Pita es conocido por sus papeles en series nacionales como 'Amar es para siempre' o 'Cuéntame cómo pasó'. También tiene sobrada experiencia en el género musical, donde ha participado en producciones como 'Los miserables',' La bella y la bestia' y 'El fantasma de la ópera'. También formó parte del elenco de la anterior entrega de este 'Cabaret de los hombres perdidos', realizada en 2017.

«De entrada, esta es una producción más cara, lo que permite otorgar al musical un mayor envoltorio que lo enriquece. Por ejemplo, pasamos de tener un solo pianista a contar ahora con tres músicos que forman un trío de jazz maravilloso», explica el intérprete, que confirma ese carácter híbrido que tiene este espectáculo, que ya ha agotado buena parte del aforo. Es, confirmó, una mezcla entre una obra de teatro y un cabaret. «Creo que ese es uno de los motivos por los que el público se engancha», reflexionó. «Mientras que ellos intentan inconscientemente entender qué es lo que están viendo, nosotros hacemos que olviden sus prejuicios y su propia realidad».

Como herramientas para captar la atención de sus espectadores, los intérpretes cuentan con una partitura «magnífica y envolvente» y unas escenas cargadas de diversión, drama, realismo mágico y cabaret. «Todo eso acompañado de una iluminación perfecta para crear este cabaret hipnótico que no deja indiferente a nadie». Iluminación que firma, por cierto, Himar Santana.

Un texto transgresor

El cabaret de los hombres perdidos es un texto transgresor e irreverente. «Al comienzo, en la primera canción, ya se le advierte al público que está en un antro sin moral ni dignidad», aseguró el actor. «Los códigos morales socialmente aceptados no son el hábitat donde un buen acto teatral sucede. Este cabaret no se queda atrás, pero hay que destacar que todo está tratado con muy buen gusto», asegura Pita.

El actor también habla sobre el personaje al que da vida en esta producción con escenografía de Juan Sebastián Domínguez y coreografía de Verónica Mejías Villa. «Desde el principio, el tatuador se confronta con el Destino. Simboliza el amor, la pasión, la sensualidad, la necesidad del otro, el miedo a la soledad y el paso del tiempo. Apuesta por el libre albedrío frente a un destino que se cree único e inevitable». Es un papel, confiesa, que ha sido todo un reto para él. Aunque toda la producción es, en general, un despliegue de talento.

En este sentido, el intérprete asegura que tanto él como el resto del reparto –Leo, Cayetano y Dani– son «artistas todoterreno», «y con una formación y trayectoria que nos avala», añade. «La dificultad es muy alta –continúa–, pero el musical viene siendo mi hábitat natural desde hace más de 25 años y lo mismo con mis compañeros de escena. Estamos todos curtidos y hacer que lo difícil parezca fácil es nuestro día a día. El público no tiene que ver esa dificultad, esa es parte del secreto del éxito», concluye.