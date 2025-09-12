Artes plásticas
África Lozano tendrá una gran exposición en Murcia en 2026
La reputada ceramista será homenajeada en el Museo de la Ciudad después de que su familia haya donado una colección de más de setecientas piezas
L.O.
El Ayuntamiento de Murcia recibió este jueves una importante donación. En un acto celebrado en el Museo de la Ciudad, la familia de África Lozano Alonso, reconocida como una de las creadoras más originales y singulares de la cerámica contemporánea en la Región de Murcia, hizo entrega al concejal de Cultura, Diego Avilés, de una amplia colección de obra de la creadora, fallecida hace doce años.
La colección reúne un total de 734 piezas, entre esculturas, cuadros, cerámicas, bocetos y herramientas de taller, con lo que su hipotético visionado conjunto ofrecería un completo recorrido por la trayectoria de Lozano Alonso. Y esta no es una cuestión baladí, pues hablamos de una mujer que dedicó toda su vida al arte y cuya obra, marcada por la expresividad y la creatividad, sigue siendo un referente indiscutible en su categoría.
Exposición a la vista
En cualquier caso, ese hipoético visionado podría convertirse en realidad muy pronto. Y es que el objetivo de esta donación es que las obras que incluye formen parte de una exposición temporal que, tal y como se anunció ayer, está prevista que pueda disfrutarse en el Museo de la Ciudad durante el próximo años. Así lo han confirmado los protagonistas de dicho acto público, que además de con el edil ha contando con la presencia de las sobrinas de Blanca Lozano Alonso, hermana de la artista y heredera de su legado. Estas han sido quienes ha hecho la entrega de la colección .
Murciana de adopción
África Lozano, nacida en Madrid, pero murciana desde su infancia, desarrolló la mayor parte de su carrera en la capital del Segura, donde mantuvo abierto un taller en la calle San Nicolás. «Su obra abarca desde la dulzura angelical hasta la intensidad de la tragicomedia griega, creando un universo de personajes singulares, como toreros, actores y figuras del siglo XX, que reflejan su capacidad de explorar lo humano desde lo artístico», apuntan desde el consistorio.
