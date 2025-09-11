"Cuando el público se siente identificado se ríe con más ganas"

El Teatro Romeade Murcia recibe mañana al televisivo Carlos Sobera, que produce y también protagoniza Inmaduros, una comedia que interpela al público para hablarle sobre las nuevas formas de relacionarse y sobre la fuerza de la amistad. Dirigida por Juan Luis Iborra, el elenco lo completan Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.

En ese afán por hacer reflexionar a los espectadores sobre cómo nos comunicamos con los demás, esta obra presenta a dos personas muy diferentes entre sí, Alfi y Fideo, pero que tienen algo en común: siguen siendo absurdamente inmaduros. Claro que la suya es una inmadurez diferente, una inmadurez de dos hombres que han pasado los 50 y que, por las vueltas que da la vida, se verán sorprendidos por los acontecimientos y descubrirán, al final de todo esto, la verdadera fuerza de la amistad.

En esta ocasión tendremos sobre el escenario a dos amigos totalmente opuestos y que tienen que rehacer sus vidas tras divorciarse. Cuéntenos, Carlos.

Son dos amigos muy diferentes: uno es un machirulo absoluto, a la antigua usanza –mi personaje–, y el otro –el que interpreta Ángel Pardo– es un hombre intelectual, emocional, emotivo, además tremendamente sincero, y que cree en el compromiso y el matrimonio, pero que se encuentra con la desgracia de que su mujer lo echa de casa. Así que termina yendo a casa de Alfi y se deja contagiar por la filosofía del machito, que solo piensa en divertirse y pasarlo bien, sin más. A partir de ahí, estos dos hombres, que chocan en su forma de ser, van a recibir una lección de vida; o varias, que van pasando por el apartamento. Y, al final, lo más bonito de la función es que te das cuenta de que todo lo que les pasa les sirve a ellos para que se redescubran como amigos y como personas. Se trata de una lección poderosa, y todo en clave de absoluta comedia. Porque el objetivo fundamental de esta obra es que quienes vengan a vernos se lo pasen bien.

¿Cómo ha sido preparar el personaje? Porque es su antítesis...

Lo que sucede es que el personaje es tan claro en su actitud que no hace falta recurrir a ningún otro machirulo –que mira que los hay en España– para darle forma. Tanto por lo que hace como por lo que dice y por lo que calla enseguida te das cuenta de ante qué tipo de persona nos encontramos, y uno, como actor, se deja llevar por esas sensaciones y hace el papel. Aunque es verdad que, siendo un completo machirulo, el personaje tiene un punto de ternura que hace que sea atractivo para el espectador.

Y en el lado opuesto, Ángel Pardo, con el que además ya ha compartido escenario en anteriores ocasiones.

Sí, hemos compartido escenario alguna que otra vez. Y es una gozada porque Ángel es un actor extraordinario, con un currículum vital y personal excelente. Es un hombre experto, diría, en todos los géneros, pero es que cuando hablamos de comedia... lo borda. Además, nos entendemos muy bien sobre el escenario: hay mucha complicidad entre nosotros y nos basta mirarnos para comprender cómo es el gag y cómo hay que ejecutarlo, o para saber cuál es el ritmo.

Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón completan un elenco de auténtico lujo.

La verdad es que es toda una suerte trabajar con este equipo... Sobre ellas, son actrices que, cada una, representa en esta obra un rol de mujer diferente. Ariana Aragón es la chica joven, alocada y de vida hippy. Silvia Vacas hace un papel feminista, de una mujer comprometida con la igualdad, y es tremendamente poderosa en escena. Y luego esta Lara Dibildos, que hace un personaje fantástico como mi novia, la mujer que por un lado quiere aparentar que es muy liberal, pero que luego resulta que no lo es tanto. Por último, el personaje de Elisa Matilla –que es otra crack de la interpretación y llevo con ella mucho tiempo– es una auténtica tormenta, es maravillosa: cuando entra en escena hay una revolución absoluta. Es una vieja diva que ha sido portada de Interviú y que se conoce todo lo habido y por haber en el mundo, que ha tenido otro tipo de experiencias de parejas, de matrimonios y sexuales y que es ya es una perra vieja, muy lista, sabia y con un sentido común brutal. Las cuatro mujeres, cada una desde su punto de vista, van poniendo en su sitio a los dos personajes: Fideo y Alfi. Y sí, da un gusto trabajar con todos ellos...

Esta obra pretende hacer al público reflexionar; incluso que se sientan representados sobre las tablas.

El texto refleja situaciones que son muy cotidianas y habituales en las relaciones de pareja; hablamos de temas que están de total actualidad o, más bien, que están en el orden del día en lo que a las relaciones se refiere. Cuestiones como el compromiso, la igualdad, la forma de entender el matrimonio o la fidelidad son importantes para este texto. Así que todo lo que se habla y sucede en la función nos resulta muy cercano, próximo y conocido, hasta el punto de que puedes sentirte identificado o, al menos, puedes conocer a alguien que le haya pasado algo similar. Y eso siempre hace que el público se ría con más ganas: se siente cómplice de lo que está pasando y eso hace que se implique más todavía, así que en el fondo yo creo que lo que hace el público de esta obra es reírse de sí mismo.

La obra aborda también lo que es estar en una edad complicada como son los cincuenta, una edad en la que incluso de manera natural aparece esa cierta inmadurez, lo que llamaríamos coloquialmente ‘la pelusilla’.

Esto pasa en muchas ocasiones y nuestros personajes son un poco de esa manera: parece que estuviesen agotando todas las posibilidades de diversión, por si acaso no llegan al día de mañana. El caso es que viven la vida de una manera intensa y un poco disoluta, descomprometida o egoísta, por no decir tremendamente egoísta y egocéntrica, y por eso son dos inmaduros de tomo y lomo.

Estrenaron en Madrid y ahora están de gira, ¿qué tal está siendo la acogida?

Lo hemos comentado muchas veces porque lo cierto es que está siendo un éxito brutal. En Madrid, que es una plaza dificilísima, decidimos estar tres meses. Era mucho riesgo, pero la verdad es que la gente parecía tener muy claro desde el principio que iba a ser una comedia joven, fresca, de asuntos modernos, cotidianos y que se lo iban a pasar muy bien. Y, efectivamente, Madrid fue un exitazo. De hecho, nos hubiera encantado estar otros tres meses más. Pero empezamos la gira en enero –a los quince días de acabar en Madrid– y en Zaragoza, en el Teatro Principal, volvió a ser un éxito, y, desde entonces, allá donde vamos recibimos un montón de cariño. Cada función es para nosotros una experiencia maravillosa y, es más, continuaremos girando hasta junio de 2026.

¿Y cómo hace para poder atender a todas sus obligaciones profesionales?

A veces es fácil, es cuestión de organizarse; pero otras veces... es muy complicado. Este mes de septiembre, por ejemplo, me está costando, porque la gira es muy intensa, con muchas actuaciones –no solo de fin de semana–, y justo este mes me reintegro otra vez a las grabaciones de First Dates, donde comenzamos temporada nueva. Y también me toca grabar un programa nuevo para Telecinco. Así que tengo un mes muy complicado, sí.