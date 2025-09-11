La Cárcel Vieja se transforma en un multidisciplinar «nodo cultural activo»

La Cárcel Vieja inicia este curso una nueva etapa en la que se convertirá en «un espacio de encuentro y exhibición de todas las disciplinas artísticas». De esta forma, con medio centenar de actividades ya programadas hasta final de año, este espacio se destacará durante los próximos cuatro meses como «un revulsivo de todos los ámbitos y de todas las disciplinas: danza, música, escultura, pintura, literatura y videoarte», según explican desde el Ayuntamiento de Murcia.

De hecho, la programación se estructura en torno a varios ‘pilares’ o ciclos entre los que se encuentra el ‘Monoton’, de música contemporánea; uno de videoarte; otro de mesas redondas con personalidades de los diferentes ámbitos de la cultura, etc. El objetivo, en definitiva, es convertir la Cárcel Vieja en un «nodo cultural activo», en un lugar de encuentro para colectivos, artistas, investigadores y, por supuesto, ciudadanía, que funcionará como «plataforma de visibilización del ecosistema cultural murciano y altavoz de proyectos locales, nacionales e internacionales».

Los ‘pilares’

Este lavado de cara al centro se hizo público este miércoles durante una rueda de prensa protagonizada por el concejal de Cultura, Diego Avilés, y el director del centro, Jesús de la Peña. En ella se desvelaron esos ‘pilares’ en torno a los que se sustenta este ambicioso proyecto, y que tiene como uno de los más atractivos el bautizado como ‘Reencuentros’. Se trata de un programa de conversaciones públicas con artistas y pensadores concebido como un espacio horizontal de diálogo y reflexión cultural y que tendrá continuidad a lo largo del curso con mesas centradas en ámbitos como la fotografía, moderada por Pilar Morales; la moda, conducida por Marta Abellán; la literatura, guiada por Miguel Ángel Hernández; el diseño, con Diego Lizán; el cine, a cargo de Eva Libertad, y la música, con Jesús Cobarro.

Además, se contempla el programa ‘[Sin titulo]: Cine sin pistas, miradas sin prejuicios’, en el que las películas se proyectarán sin anunciar previamente su título, para una experiencia de visionado libre y receptiva. Este ciclo se articulará en torno a cuatro líneas curatoriales: ‘Nuevo cine francés’, con obras recientes que desmontan la herencia de la Nouvelle Vague desde nuevas subjetividades; ‘Dolce Cinema’, un recorrido por un cine italiano menos visible, íntimo y político; ‘Ideas en movimiento’, dedicada a la animación como territorio para pensar el mundo, y ‘Dragones de celuloide’, un viaje por cinematografías asiáticas de enorme fuerza visual y narrativa.

Y por otro lado se encuentra el programa ‘Monoton’, una plataforma de arte sonoro y música experimental que se desplaza desde el Cuartel de Artillería a la Cárcel Vieja y que incluye conciertos, seminarios y propuestas de escucha crítica. Su programación arranca hoy mismo con Las enumeraciones, un concierto para sintetizador modular a cargo de Luis Codera Puzo. Además, el 9 de octubre la sesión Azarbe 25: Fase 2 reunirá a Eduardo Balanza y Pedro Guirao en un diálogo experimental entre electrónica, objeto y territorio y, el 23, la figura de Pierre Boulez será revisitada por su centenario con un concierto divulgativo para piano y flauta. El 27 de noviembre será el turno de Luciano Berio: Sequenzas y cerrará el ciclo el 11 de diciembre Show us your screen, una propuesta de música electrónica y live coding a cargo de Eloi el Bon Noi & Turbulente.

Más cercano a lo que ha venido siendo hasta ahora el centro está otro pilar, ‘Instalaciones’, un programa que consiste en intervenciones artísticas que transforman la relación entre espacio, cuerpo y percepción, un ciclo que se inaugura con una intervención del artista Emilio Cerezo, cuya obra encarna a la perfección el espíritu de este programa con una práctica que se mueve entre lo pictórico y lo instalativo, entre la materia y la percepción, y que interroga constantemente la relación entre cuerpo, espacio y presencia. Y, como complemento perfecto, el programa ‘Invadir lo cotidiano’, que trata sobre proyectos que activan lugares no convencionales de la Cárcel, como el patio, el ascensor, los pasillos y la cafetería, convirtiéndolos en escenarios culturales a través de los proyectos ‘En Buble’, ‘No-Muzak’, ‘Lo que se mueve’ y ‘Raíz’.

El primero permitirá escuchar en la antigua prisión obras de un único compositor al mes, seleccionadas según criterios estéticos, temáticos o cronológicos. «No se trata de música de fondo, sino de una curaduría sonora que da forma al espacio», explican. El programa arranca, por ejemplo, con una selección de obras de Maurice Ravel. Y, en paralelo, el proyecto ‘No-Muzak’ ocupa el ascensor de la Cárcel con una serie de intervenciones sonoras que reivindican este espacio mínimo como un lugar inesperado de escucha; la primera, en homenaje a Yukio Mishima.

En cuanto a ‘Lo que se mueve’, hablamos de videoarte y lenguajes audiovisuales experimentales para zonas de tránsito del edificio. La programación arranca el 15 de septiembre con Poesía y teatralidad, una pieza del maestro japonés Kihachiro Kawamoto, cuyas animaciones de papel, sombras y títeres abren una poética única del gesto y la memoria, y el 16 de octubre le toma el relevo Coreografías de luz, del pionero alemán Oskar Fischinger, donde color y música se funden en un lenguaje abstracto y visionario. Por último, el programa ‘Raíz’ se basará en la gastronomía como forma de conocimiento que reflexiona sobre territorio, oficio y sostenibilidad, de modo que la Cárcel convoca a los cocineros de la Región para charlar sobre el producto, el territorio, etc.

Conexiones

Además, la Cárcel Vieja funcionará también como repetidor cultural de la ciudad proyectando y amplificando iniciativas ya presentes en Murcia. De esta forma, ciclos como ‘Panorama Salas’ darán visibilidad a la programación de salas de música en directo, mientras que ‘Cabina Abierta’, comisariado por los responsables del festival Animal Sound, transformará el patio del edificio en un espacio sonoro y performativo abierto al público.