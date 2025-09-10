Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UMU celebra los noventa años de teatro universitario en Murcia

El Romea, que acogió la primera representación de la institución docente en 1935, vuelve a abrir hoy sus puertas a los 'estudiantes'

Actores amateur de diferentes generaciones protagonizarán 'Nuestra ciudad. Murcia 1933', una versión libre de César Oliva de la obra de Thornton Wilder

Una imagen de aquella primera representación de 1935. / L. O.

La UMU conmemorará este miércoles los noventa años de teatro universitario con la representación de la obra Nuestra ciudad. Murcia 1933 en el Teatro Romea. La función tendrá lugar a las 21.00 horas y estará dirigida por el dramaturgo y catedrático César Oliva, responsable también de esta versión libre del original de Thornton Wilder.

La efeméride tiene un especial significado simbólico, ya que en 1935 el mismo Teatro Romea acogió la que se considera la primera representación universitaria en el seno de la Universidad de Murcia: Porfiar hasta morir, de Lope de Vega, con dirección de Juan de Ibarra y un amplio elenco de estudiantes procedentes de diversos centros educativos de la ciudad. Desde entonces, y salvo interrupciones puntuales durante la Guerra Civil y algunos años de las décadas de 1940 y 1950, el teatro universitario ha mantenido una actividad constante, convirtiéndose en una de las manifestaciones culturales más longevas de la institución docente.

La obra que ahora se representa –y que ya se ha visto antes en este escenario y en el del Circo– es una adaptación murcianizada del clásico estadounidense Our town, y traslada la acción a la ciudad de Murcia en los años previos a la Guerra Civil. En ella participan varias generaciones de integrantes del Aula de Teatro de la UMU, en una propuesta que reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria y los lazos comunitarios.

LA FUNCIÓN

‘Nuestra ciudad. Murcia 1933’

Fecha: Hoy, 21.00 horas.

Lugar: Teatro Romea, Murcia.

Precio: 5 euros.

