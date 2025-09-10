"Los humanos podemos llegar a realizar actos inimaginables para sobrevivir"

Jorge Díaz es hoy uno de los grandes protagonistas de Cartagena Negra, las jornadas de novela negra, policíaca y de miserior de la ciudad portuaria. Integrante del colectivo ‘Carmen Mola’ junto a Antonio Mercero y el lorquino Agustín Martínez, estará desde las 17.00 horas en el Luzzy como invitado de los clubes de lectura de la Red de Bibliotecas municipal. En concreto, lo hace como autor de El espía (Editorial Planeta, 2025), una nueva aventura literaria en solitario que, además, está inspirada en hechos reales. En concreto, en sus páginas reconstruye la historia de Isaac Ezratty, más conocido como el barón Von Rolland, un hombre nacido en Salónica que fue pieza clave del espionaje alemán en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo insólito: colaboró con los nazis... siendo judío.

Con El espía arranca una nueva aventura en solitario, ¿qué historia se narra en esta nueva novela?

El espía narra la historia de un hombre que era un aventurero, un seductor, un políglota, un vividor... y que llegó a ser el jefe de los espías alemanes en Barcelona en la Primera Guerra Mundial. También colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Usaba el nombre y el título de Baron Von Rolland, pero en realidad era un judío de Salónica que por diversas circunstancias había acabado allí. Es un personaje real que, cuando en el año ‘49 se nacionaliza español, desaparece del mapa. Como no se sabe nada de él, he novelado el final de su vida. En El espía, el protagonista es asesinado en el primer capítulo, por lo que se inicia una investigación. Pero para saber quién era este hombre, hay que conocer su historia.

Cuando un escritor decide escribir una novela basada en hechos reales tiene que realizar un extenso trabajo de documentación. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a tener escrita y publicada esta novela?

Yo leí cuando era muy joven La verdad sobre el caso Savolta (Eduardo Mendoza, 1975). Fue una novela que me marcó, pero no pensé en escribir nada parecido. Pero, años después, cuando estaba escribiendo La justicia de los errantes (2012), volví a aquel texto. Entonces descubrí al personaje del barón Von Rolland. Y me pareció tan buena su historia que decidí escribir sobre él. Aunque llegó el tsunami ‘Carmen Mola’ y este relato ha tenido que esperar diez años para ver la luz.

Define a Von Rolland como «un espía sin escrúpulos». ¿Era una buena persona?

Es difícil de responder esa pregunta... Yo le convierto en una persona muy simpática en la novela porque me conviene para dar contraste con las cosas que hace. No creo que fuera una mala persona, simplemente vivió en una época en la que era muy complicado mantener tus principios y tu vida. En su servicio a Alemania en la Primera Guerra Mundial sufrió una derrota, salió de Barcelona y fue detenido en Francia. Después acabó siendo el jefe del espionaje alemán del Tercer Reich, demostrando esa falta de escrúpulos. Con todo esto es fácil preguntarse si estamos ante una mala persona, pero...

Llama mucho la atención el hecho de que trabajara al lado de la gente que quería matar a su pueblo. ¿Qué empuja a un hombre a traicionar a los suyos?

Probablemente era la única forma de salvar su vida. Los humanos podemos llegar a realizar actos inimaginables para sobrevivir. En uno de los interrogatorios dijo: «Yo no soy el único judío que ha colaborado con los nazis». Todos, desde la frialdad de nuestra vida, señalamos y decimos que este tipo de persona son lo peor. Pero a lo mejor en aquel momento era la única manera que tenían de no morir. Cada uno puede tener una opinión, yo no creo que fuera buena persona, pero a lo mejor tampoco era tan mala como parece en la novela.

Ha utilizado la ficción para rellenar los huecos desconocidos. Parece que el asesinato era lo que más concordaba con la vida del barón Von Rolland.

Me parecía muy lógico teniendo en cuenta su figura. Un personaje en la novela dice que iba buscando que lo mataran y... bastante tardaron en hacerlo. Y luego..., bueno, lo he hecho así porque para hacer una novela entretenida prefería hacer una parte de thriller absoluto en la que se llevara a cabo una investigación. La idea surgió de forma sencilla.

Esta es una novela en la que se vuelve a demostrar que los espías tienen que traspasar ciertas líneas rojas. ¿Con qué quiere que se quede el lector con este libro?

Al lector le ofrezco una visión de la primera mitad del siglo XX con todos los ingredientes. Después tenemos a un hombre que, como cualquier espía, vive en la mentira, pero en la mentira más absoluta. A mí me gustan mucho esas historias del hombre que desaparece, así que espero transmitir al público ese gusto con este libro.

Habrá sido diferente sin sus compañeros de Carmen Mola.

Escribir en solitario tiene dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, que echas mucho de menos a tus compañeros, y, por otro, que hay veces que te apetece hacer algo sin necesidad de discutirlo con nadie. En las novelas de Carmen Mola me lo paso muy bien y disfruto mucho escribiendo con Agustín y Antonio; Me parece que los dos tienen un talento impresionante y eso me permite aprender mucho de ellos. Sin embargo, decidimos parar un año para hacer otras cosas. Ahora, Carmen Mola sigue y, de hecho, estamos trabajando en una novela que esperamos tener lista para 2026.