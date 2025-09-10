‘Caminando entre paisajes’: Una cartografía íntima de Hurtado Mena

«Hay artistas que no solo pintan paisajes, sino que los habitan», apuntan desde el Real Casino de Murcia. Y José Hurtado Mena (Murcia, 1955) pertenece a ese raro grupo de creadores capaces de convertir el óleo en respiración. «Cuando uno se enfrenta a sus lienzos comprende que no está viendo meras representaciones de la huerta o de los jardines secretos de la ciudad, sino los mapas emocionales de una vida entera dedicada al acto sagrado de mirar», añaden.

Y lo hacen con motivo de la exposición que a última hora de la tarde de ayer fue inaugurada en su Sala Alta Caminando entre paisajes, que se podrá visitar allí hasta el 15 de octubre. Se trata, afirman, de mucho más que una retrospectiva: «Es una cartografía íntima». Las obras seleccionadas trazan el recorrido vital de un artista que ha hecho del paisaje, «no un género, sino una forma de existir. Hurtado Mena no pinta lo que ve, sino lo que recuerda haber sentido cuando lo vio; en sus cuadros, la precisión del dibujo convive con la libertad de quien ha aprendido a escuchar más al corazón que a los ojos».

Como un compositor que trabaja con variaciones sobre un mismo tema, Hurtado Mena vuelve una y otra vez a los motivos que le obsesionan: la geometría cambiante de los cultivos, el juego de luces en los edificios, la arquitectura efímera que forman los árboles al filtrar el sol... Pero cada repetición es distinta, porque «el artista no busca la fidelidad topográfica, sino capturar ese instante mágico en que un lugar deja de ser escenario para convertirse en emoción», insisten los organizadores de esta muestra, que comparan al protagonista con Gaya y Sorolla, en el sentido de que es capaz de encontrar ese delicado equilibrio entre lo local y lo atemporal que caracteriza a los grandes paisajistas: el murciano sabe que «la verdadera universalidad nace de la honestidad con lo propio».

Sin prisa

Desde el Real Casino destacan también el proceso creativo del artista, que revela una paciencia casi monástica. Y es que muchas de estas obras llevan gestándose dos décadas, pero no porque requieran un trabajo técnico especialmente laborioso, sino porque «necesitaban madurar en ese vivero interior donde las imágenes se mezclan con los recuerdos». «Pintar es recordar con las manos», suele decir él, y, en efecto, sus cuadros tienen esa cualidad táctil, esa textura de memoria que invita no solo a mirar, sino a tocar con la mirada.

«Lo extraordinario de Hurtado Mena es su capacidad para mantener intacta –después de más de cuarenta exposiciones– esa mirada primera, esa capacidad de asombro que suele perderse con los años», valoran. «Pinta -continúan las mismas fuentes- con la misma curiosidad y devoción que aquel niño que descubría el mundo a través de las anilinas de su padre zapatero. Quizás por eso sus obras transmiten esa rara cualidad: la de ser al mismo tiempo profundamente sabias y completamente inocentes».

En un mundo donde el arte a menudo se repliega en discursos herméticos o en piruetas conceptuales, la pintura de Hurtado Mena se erige como «un acto de resistencia»: sigue creyendo en la capacidad del paisaje para hablar directamente al alma, sin intermediarios. Sus cuadros no necesitan explicación, solo presencia. Y tiempo. Porque como él mismo advierte, estas obras deben mirarse despacio, dejando que sus capas de significado se vayan revelando como las ondas concéntricas que forma una piedra al caer en el agua.