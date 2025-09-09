La Región volverá al BIME y lo hará de la mano de Sistema Nervioso, Rata y Manva Negra

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, que participará por segunda vez y con espacio propio en el BIME (Bizkaia International Music Experience), que se celebrará del 28 al 31 de octubre en Bilbao, lo hará de la mano de tres bandas de la Región. En concreto, Sistema Nervioso, Rata y Manva Negra se subirán al escenario como representantes de Murcia durante el que es el encuentro internacional de la industria musical más importante que se celebra en España.

Las dos bandas y la cantante murciana son los seleccionados de entre las 29 propuestas que se presentaron a la convocatoria que realizaron de forma conjunta el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes y el BIME para que artistas de la Región formen parte del cartel de los conciertos que se programan dentro del evento, al que asisten centenares de responsables de festivales, managers, periodistas y otros agentes del sector de la música en vivo. El director general del ICA, Manuel Cebrián, indicó que «el objetivo es buscar alianzas y seguir posicionando a la Región y a sus profesionales en la industria musical», así como «mostrar el talento de Sistema Nervioso, Rata y Manva Negra, como ya hicieran el año pasado Maestro Espada y Joseluis».

Los músicos, además, también tendrán la oportunidad asistir a los tres días de programación del congreso, donde podrán aprender, interactuar con personas de todos los ámbitos de la industria y descubrir las últimas tendencias del sector.