El ‘Ruido Visual’ del rock regional se expone en San Pedro

La fotografía de conciertos es un género en sí mismo, recientemente popularizado –si es que lo necesitaba– por acción de las redes sociales. Es complicado resistirse a la vistosidad de las instantáneas de músicos y público: las luces, el humo, el vestuario, los instrumentos musicales, la euforia y el talento llaman a cualquiera con ojo para la fotografía. Una buena muestra de ello es la exposición Ruido Visual que, hasta el próximo 30 de septiembre, ocupará el Espacio de Arte de la Casa de Cultura de San Pedro del Pinatar.

Son instantáneas de Jesús de ‘La Guía W’, Marga de ‘Rockphoto’ y Ramón de ‘Xhuzz’

La exposición, inaugurada el pasado sábado por la tarde, despliega casi 80 fotografías que capturan la energía y el ambiente de los festivales de rock más emblemáticos de la Región de Murcia de los últimos años. La selección incluye imágenes captadas en festivales como Sal de Rock, Molina Rock, Bullrock, Luperock, Burrock, Totana Metal Fest, Ulea Rock y Rock Fest Javalí. Pero no solo hay fotografías de los eventos: también quedan plasmadas entradas de conciertos celebrados en la sala Clayma de San Javier y recuerdos del Vesania Metal Festival, «el último gran evento de heavy rock celebrado en San Pedro», explican desde el consistorio. De este modo, según detallan, Ruido Visual «rinde homenaje a la historia reciente del rock en la Región».

El organizador, Sebastián Mateo, quiso agradecer especialmente la colaboración de tres fotógrafos que han documentado buena parte de la escena rockera murciana «con un enfoque profesional y artístico»: Jesús de La Guía W, Marga de Rockphoto y Ramón de Xhuzz.

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, el director del Museo Barón de Benifayó, Marcos David Gracia, y el organizador de la muestra, Sebastián Mateo, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa para poner en valor la riqueza cultural y musical de la Región. Ruido Visual podrá visitarse en El Espacio de Arte de la Casa de la Cultura hasta el próximo 30 de septiembre, con entrada libre.